बिहार चुनाव में RJD का युवाओं पर दांव, उम्रदराज नेताओं का टिकट काटने का फैसला
Hindustan Hindi News
राजद ने इस बार युवा चेहरे पर दांव आजमाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दल के समर्पित और जिताऊ युवा चेहरे की तलाश भी पूरी कर ली गई है। पार्टी की कोशिश है कि युवाओं को टिकट देकर वह यह संदेश देने में कामयाब रहेगी कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह नई पीढ़ी के लिए अधिक सोचेगी और काम करेगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 16 Sep 2025 09:00 AM
बिहार विधानसभा चुनाव: बिहार में युवाओं की आबादी 58 फीसदी है। चुनाव में इन युवाओं को साधने में सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। राजद ने भी युवाओं को अपने पाले में करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी इस बार टिकट वितरण में युवाओं को तरजीह देगी। इसके लिए कई उम्रदराज नेताओं का टिकट काटकर युवाओं को मौका देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, यह संभव है कि वरिष्ठ नेताओं के किसी करीबी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाये।

पार्टी नेताओं के अनुसार दल में जबसे लालू प्रसाद के बदले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रभाव बढ़ा है, युवाओं को अधिक तवज्जो मिलने लगा है। पार्टी के हर फोरम में युवाओं की टोली दिखती है। तेजस्वी के सिपहसलार से लेकर विपक्षी नेताओं को जोरदार तरीके से जवाब देने में पार्टी के युवा प्रवक्ताओं का ब्रिगेड है।

उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने इस बार युवा चेहरे पर दांव आजमाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दल के समर्पित और जिताऊ युवा चेहरे की तलाश भी पूरी कर ली गई है। पार्टी की कोशिश है कि युवाओं को टिकट देकर वह यह संदेश देने में कामयाब रहेगी कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह नई पीढ़ी के लिए अधिक सोचेगी और काम करेगी।

युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए दल की ओर से कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। खासकर युवा राजद प्रकोष्ठ ने दो-तीन वर्षों में युवाओं को केंद्रित कर विशेष कार्यक्रम और अभियान चलाया है। पहले युवा राजद की नियमित तौर पर बैठक भी नहीं होती थी, लेकिन पार्टी ने वर्ष 2023 में अनुमंडल स्तर पर आंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया।

युवाओं के बीच जनसम्पर्क अभियान चलाया गया

युवाओं के बीच जनसम्पर्क अभियान चलाया गया। हर जिले के कम से कम 100 गांवों को फोकस किया गया। पटना सहित पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पार्टी ने युवा कार्यकर्ताओं का नाम एकत्रित कर बूथस्तर पर कमेटी बनाई। प्रखंड, तहसील से लेकर जिलास्तर पर कमेटी बनी। युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया और विधानसभावार ग्राम चौपाल आयोजित की गई। राज्यस्तर पर मिलर हाईस्कूल में युवा चौपाल आयोजित हुई। बापू सभागार में युवा संसद का आयोजन हुआ।

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होगी। विस चुनाव के लिए पार्टी ने युवाओं को वैचारिक, सांगठनिक व धारदार तरीके से तैयार किया है।

