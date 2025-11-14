बिहार में NDA की जीत को RJD ने बताया सुनामी, कहा- देखेंगे क्या खेला हुआ

Hindustan Hindi News
संक्षेप: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। आरजेडी ने एनडीए की जीत को 'सुनामी' करार देते हुए कहा कि अंतिम परिणाम आने के बाद सभी बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:56 PM Sudhir Jha
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। आरजेडी ने एनडीए की जीत को 'सुनामी' करार देते हुए कहा कि अंतिम परिणाम आने के बाद सभी बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि क्या खेला हुआ है।

मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एक चैनल पर पार्टी की ओर से पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि किसी ने इस परिणाम की कल्पना नहीं की थी। तिवारी ने कहा, 'सभी चीजों पर मंथन होगा। पूरी तरह जब परिणाम आ जाएंगे तो हर बिंदु पर पता किया जाएगा कि आखिर यह जो सुनामी दिख रहा है उसके कारण क्या है। कोई भी एंगल से कोई भी कारण नहीं बनता है, किसी भी विशेषज्ञ, पॉलिटिकल पंडित ने अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह के परिणाम आएंगे।'

आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि यह कौन सा खेल हुआ , क्या हुआ है, इस की समीक्षा की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस जनादेश को स्वीकार करते हैं तो तिवारी ने कहा, 'लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता का जो भी आदेश होता है उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि लोकतंत्र की जननी बिहार में ही लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा तो इस पर भी सोचना होगा सभी लोगों को।'

तिवारी ने कहा कि जब जीत होती है, खेल में या राजनीति में, जीत में हर अच्छाई और हार में बुराई नजर आती है। जिन खामियों का जिक्र किया जा रहा है और जो बात जीतने वाले पक्ष के तरफ से लिए कही जा रही है उसे संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है।

