मोदी की मां को अपशब्द पर राजद ने दी सफाई- दोषी पर कार्रवाई हो; गाली वीडियो को एडिटेड बताया
पीएम मोदी की मां के लिए तेजस्वी की सभा के दौरान अपशब्द कहे जाने पर राजद ने कहा है कि सरकार दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे।
तेजस्वी की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है तो आरजेडी ने सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने उस वीडियो को एडिटेड बताया है जिसमें गाली गलौज की बात कही जा रही है। राजद प्रवक्ता ने दोषी पर कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि, राजद ने बीजेपी पर जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए प्रपंच रचने का आरोप भी लगाया है।
बीजेपी के आरोपों पर सफाई देते हुए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को मिले जनसमर्थन से भाजपा परेशान हो गई है। बेचैनी बढ़ जाने से भाजपा की ओर से तरह तरह के कुचक्र और प्रपंच किए जा रहे हैं जिससे इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। तेजस्वी जी ने रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर जो बात उठाई है उनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह सब रचा गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि जिस वीडियो को आधार बनाया गया है वह एडिटेड है। इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। गाली गलौज की राजनीति में राजद विश्वास नहीं करती। यह पार्टी का संस्कार नहीं है। हमारी मांग है कि जिसने भी ऐसा किया है उसे पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे पहले महुआ विधायक मुकेश रौशन ने भी वीडियो को एडिटेड बताया। वे भी तेजस्वी यादव के साथ मंच पर मौजूद थे।
इधर कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है। अपने ही आदमी को भीड़ में भेजकर यह काम करवाते हैं और प्रायोजित इवेंट करवाकर फेक नैरेटिव सेट करते हैं। एनडीए के नेताओं ने राजद और कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि सच को स्वीकार नहीं करना राजद का संस्कृति है। पहले गाली देते हैं फिर इनकार करते हैं।