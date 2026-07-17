BJP में जाएंगे RJD से निकले मृत्युंजय तिवारी? प्रेमरंजन पटेल ने दिया न्योता, कई भाजपाई संग तस्वीरें

राजद से इस्तीफा दे चुके मृत्युंजय तिवारी को भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने खुला आमंत्रण दिया है। बीजेपी में उनके जाने की अटकलें तेज हैं। भाजपा नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।

Mrityunjay Tiwari BJP: लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के धाकड़ प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर सियासत गर्म हो गई है। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि जहां मान-सम्मान मिलेगा वहां जाने में क्या दिक्कत है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, अश्निनी चौबे, मनोज तिवारी समेत कई कई सीनियर लीडरों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं।

बांकीपुर उपचुनाव और तेजस्वी की विदेश यात्रा के बीच मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से राजद को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने गुरुवार को अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा कि कुछ लोगों ने पिछले सात-आठ महीने सेअपमानित करने का प्रयास किया। इसकी शिकायत तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत सभी बड़े नेताओं से की लेकिन, किसी ने नहीं सुना। लगता है कि तेजस्वी यादव की भी पार्टी में नहीं सुनी जाती है। कुछ लोग राजद को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लालू जी और राबड़ी देवी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सम्मान नहीं मिले तो घुटकर जीने से अच्छा है कि दूरी बना लिया जाए।

इधर भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का खुला आमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा कि मृत्युंजय तिवारी ने राजद को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। डिबेट में साथ आते थे तो पूरी ईमानदारी, मजबूती और बेबाकी से पार्टी का पक्ष रखते हैं। ऐसे लोगों का राजद में अपमान किया जाना बहुत दुखद है। ऐसे कर्मठ नेता का हर जगह स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका दिल से स्वागत है।

मृत्युंजय तिवारी के भाजपा नेताओं के साथ पूर्व से अच्छे संबंध रहे हैं। कई मौकों पर वे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते रहे हैं। उन मुलाकातों की तस्वीरें भी वे साझा करते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि राजद में अपमान किया गया और बड़े नेताओं ने अनसुना कर दिया। जहां मान-सम्मान मिलेगा वहां जाने में क्या दिक्कत है।