महागठबंधन में इन 13 सीटों पर आपस में ही लड़ाई, बिहार चुनाव में 256 उम्मीदवार
बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी करीब एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। दरअसर दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के अंतिम दिन महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सामने आया। सोमवार को राजद, वीआईपी ने अपने-अपने हिस्से की पूरी जबकि कांग्रेस ने शेष बची सीटों की सूची जारी की। इसके साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारा की तस्वीर साफ हो गई है।
महागठबंधन के घटक दलों ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर कुल 256 उम्मीदवार उतारे हैं। राजद ने 143 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 62 सीटों पर प्रत्याशी को सिंबल दिया है। हालांकि, अभी उसने 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, इसमें वारिसलीगंज शामिल नहीं है।
वामदलों में भाकपा माले ने 20, भाकपा ने 9 और माकपा ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) तीन सीटों, बेल्दौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है। झामुमो और पशुपति पारस की रालोजपा को महागठबंधन में जगह नहीं मिली।
यानी कुल 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने हैं। कुछ सीटों पर मामला सुलझ गया है। कुटुंबा और लालगंज में राजद-कांग्रेस के बीच का जिच समाप्त हो गया। कुटुंबा में राजद ने अपने प्रत्याशी सुरेश पासवान को नामांकन से रोक दिया है। इसके बदले लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य साह ने नाम वापस ले लिया है।
रोसड़ा में भाकपा प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद वहां कांग्रेस के बीके रवि अकेले महागठबंधन उम्मीदवार हैं। तारापुर में वीआईपी ने अपने प्रत्याशी सकलदेव बिंद से सिंबल वापस ले लिया है। गौर हो कि महागठबंधन में इस बार सात दल हैं। पिछली बार इसमें पांच दल थे। राजद 144 , कांग्रेस 70, भाकपा माले 19, भाकपा छह और माकपा चार सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
13 सीटों पर आमने-सामने
राजद और कांग्रेस - वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा, वारिसलीगंज, सुल्तानगंज
कांग्रेस और भाकपा - बछवाड़ा, राजापाकर, करगहर, बिहारशरीफ।
राजद-वीआईपी - बाबूबरही और चैनपुर।
कांग्रेस और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी - बेलदौर।