Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsrjd congress vip will fight with each other on 13 seats mahagathbandhan 256 candidates in bihar election
महागठबंधन में इन 13 सीटों पर आपस में ही लड़ाई, बिहार चुनाव में 256 उम्मीदवार

महागठबंधन में इन 13 सीटों पर आपस में ही लड़ाई, बिहार चुनाव में 256 उम्मीदवार

संक्षेप: वामदलों में भाकपा माले ने 20, भाकपा ने 9 और माकपा ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) तीन सीटों, बेल्दौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है।

Wed, 22 Oct 2025 05:51 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी करीब एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। दरअसर दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के अंतिम दिन महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सामने आया। सोमवार को राजद, वीआईपी ने अपने-अपने हिस्से की पूरी जबकि कांग्रेस ने शेष बची सीटों की सूची जारी की। इसके साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारा की तस्वीर साफ हो गई है।

महागठबंधन के घटक दलों ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर कुल 256 उम्मीदवार उतारे हैं। राजद ने 143 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 62 सीटों पर प्रत्याशी को सिंबल दिया है। हालांकि, अभी उसने 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, इसमें वारिसलीगंज शामिल नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में 14 पूर्व सांसद विधायक बनने के लिए उतरे, इस दल में सबसे ज्यादा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वामदलों में भाकपा माले ने 20, भाकपा ने 9 और माकपा ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) तीन सीटों, बेल्दौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है। झामुमो और पशुपति पारस की रालोजपा को महागठबंधन में जगह नहीं मिली।

यानी कुल 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने हैं। कुछ सीटों पर मामला सुलझ गया है। कुटुंबा और लालगंज में राजद-कांग्रेस के बीच का जिच समाप्त हो गया। कुटुंबा में राजद ने अपने प्रत्याशी सुरेश पासवान को नामांकन से रोक दिया है। इसके बदले लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य साह ने नाम वापस ले लिया है।

रोसड़ा में भाकपा प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद वहां कांग्रेस के बीके रवि अकेले महागठबंधन उम्मीदवार हैं। तारापुर में वीआईपी ने अपने प्रत्याशी सकलदेव बिंद से सिंबल वापस ले लिया है। गौर हो कि महागठबंधन में इस बार सात दल हैं। पिछली बार इसमें पांच दल थे। राजद 144 , कांग्रेस 70, भाकपा माले 19, भाकपा छह और माकपा चार सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

13 सीटों पर आमने-सामने

राजद और कांग्रेस - वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा, वारिसलीगंज, सुल्तानगंज

कांग्रेस और भाकपा - बछवाड़ा, राजापाकर, करगहर, बिहारशरीफ।

राजद-वीआईपी - बाबूबरही और चैनपुर।

कांग्रेस और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी - बेलदौर।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में 14 पूर्व सांसद विधायक बनने के लिए उतरे, इस दल में सबसे ज्यादा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Mahagathbandhan Mahagathbandhan In Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।