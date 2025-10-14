सीट बंटेगी या टूटेगा महागठबंधन? राजद और कांग्रेस के बीच आधी रात शायरी की जंग

राहुल गांधी से मुलाकात के बिना तेजस्वी यादव के दिल्ली छोड़ते ही राजद और कांग्रेस के नेताओं के बीच शायरी की जंग छिड़ गई है। आधी रात तक दोनों एक-दूसरे को टूटे संबंध जुड़ने पर गांठ रहने, प्रेम के दरिया में डूबने जैसी बातें समझा रहे हैं।

बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस का मतभेद गंभीर हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव सोमवार को पूरे दिन दिल्ली में रहे, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से ही मुलाकात हो पाई। बैठक में बिहार कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे से तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हुई और वो रात में पटना लौट आए। पटना पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन एकजुट है और एक-दो दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी इसी तरह की बात कही। मतलब, बात भले बन नहीं रही है, लेकिन टूटी भी नहीं है।

तेजस्वी यादव के दिल्ली छोड़ते ही राजद के सांसद मनोज झा ने संबंध झटके से नहीं तोड़ने और टूटे संबंध फिर जुड़ने पर भी गांठ रह जाने वाली शायरी एक्स पर पोस्ट कर दी। उसके ऊपर से यह भी लिख दिया कि ये हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। इसके बाद तो आधी रात तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस और राजद के नेता शायरी की जंग लड़ते रहे। कोई प्रेम का दरिया समझाने लगा तो कोई आंख का पानी खोजने लगा। कुछ समर्थक अहसान भी गिनाने लगे।