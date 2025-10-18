Hindustan Hindi News
राजद, कांग्रेस में तकरार बढ़ी; प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर ही तेजस्वी ने उतार दिया कैंडिडेट?

राजद, कांग्रेस में तकरार बढ़ी; प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर ही तेजस्वी ने उतार दिया कैंडिडेट?

संक्षेप: बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलने वाली है, जिसमें कुटुंबा विधानसभा भी शामिल हो गई है। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही तेजस्वी यादव की आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया है।

Sat, 18 Oct 2025 09:02 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के अंदर सीटों का मसला नहीं सुलझ पाने से तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। राज्य की कई सीटों पर लालू एवं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। कुटुंबा से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं, राजेश राम भी यहां से नामांकन करने जा रहे हैं। ऐसे में कुटुंबा सीट पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट (दोस्ताना संघर्ष) देखने को मिलने वाला है।

औरंगाबाद जिले की कुटुंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस पहले ही मौजूदा विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने भी यहां से नामांकन करने का ऐलान किया है। पासवान ने कहा कि वह राजद के शीर्ष नेतृत्व पर ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो रहा है, जिसमें कुटुंबा भी शामिल है। यहां अंतिम फैसला जनता करेगी।

राजद नेता सुरेश पासवान ने शुक्रवार को बताया कि वे 20 अक्टूबर को राजद कार्यकर्ताओं के साथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इसी दिन कुटुंबा से अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। दूसरी ओर, एनडीए की ओर से जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (हम) ने पूर्व विधायक ललन राम को अपना उम्मीदवार बनाया है।

ललन वर्तमान में सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने जदयू की सदस्यता छोड़कर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की सदस्यता ली और अब इस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार कुटुंबा विधानसभा में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। चुनावी समीकरण को देखते हुए यह सीट इस बार खास नजर आ रही है। जनता के निर्णय के आधार पर ही इस सीट का परिणाम तय होगा।