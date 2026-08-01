तेजस्वी की BJP से डील? बांकीपुर पर RJD-कांग्रेस में भिड़ंत, असीतनाथ बोले- MY समीकरण भी नहीं बचा पाए

असीतनाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों का उपयोग नहीं किया। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी नहीं की गयी।

Congress RJD clash over Bankipur By-Election: बिहार के हाईप्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि वे अपना आधारभूत एमवाई समीकरण भी बांकीपुर में नहीं बचा पाए। कांग्रेस के बड़े नेता पटना में बैठे रह गए पर उपचुनाव में कांग्रेस को पूछा तक नहीं गया। हमारे नेता बिना बुलाए चुनाव के कार्यक्रमों में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान हुआ जहां तेजस्वी यादव पर बीजेपी के साथ डील के आरोप महागठबंधन के अंदर से ही लग रहे हैं।

शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों का उपयोग नहीं किया। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी नहीं की गयी। जो रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में हार गईं उन्हें फिर से टिकट दिया गया। इस पर राजद के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। पहले ही आरोप लगे थे कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से डील हो चुकी है। उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर पटना में बैठे रहे पर राजद ने उनका कोई उपयोग नहीं किया। नामांकन से लेकर चुनाव के विभिन्न कार्यक्रमों में बिना बुलाए भाग लिया।

तिवारी ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन में राजद सबसे बड़ा दल है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। बीते विधानसभा चुनाव में उनकी जिद से कई विधानसभा में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। राजद के कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव में बिखराव हो गया जिसे रोकने में तेजस्वी यादव सफल नहीं हो सके। हमें इस बात की चिंता है कि बांकीपुर के चुनाव में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का व्यवहार रहा उससे हमारे विपक्षियों को लाभ मिला। आरजेडी के भीतर भी बातें उठने लगी हैं। बांकीपुर में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया था फिर भी रेखा गुप्ता को लड़ाया गया जो 51 हजार मतों से हारी थीं।

सफाई में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु ने बताया कि महागठबंधन एकजुट है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सभी चीजें साझा प्रयास से चल रह है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का पुराना संबंध जो जगजाहिर है। जब सोनिया जी की पार्टी में टूट हो गई तब राजद ने कांग्रेस का हाथ थामा था। तब से दोनों साथी साथ हैं।