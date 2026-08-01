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तेजस्वी की BJP से डील? बांकीपुर पर RJD-कांग्रेस में भिड़ंत, असीतनाथ बोले- MY समीकरण भी नहीं बचा पाए

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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असीतनाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों का उपयोग नहीं किया। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी नहीं की गयी।

तेजस्वी की BJP से डील, कांग्रेस ने पूछा
तेजस्वी की BJP से डील, कांग्रेस ने पूछा

Congress RJD clash over Bankipur By-Election: बिहार के हाईप्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि वे अपना आधारभूत एमवाई समीकरण भी बांकीपुर में नहीं बचा पाए। कांग्रेस के बड़े नेता पटना में बैठे रह गए पर उपचुनाव में कांग्रेस को पूछा तक नहीं गया। हमारे नेता बिना बुलाए चुनाव के कार्यक्रमों में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान हुआ जहां तेजस्वी यादव पर बीजेपी के साथ डील के आरोप महागठबंधन के अंदर से ही लग रहे हैं।

शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों का उपयोग नहीं किया। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी नहीं की गयी। जो रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में हार गईं उन्हें फिर से टिकट दिया गया। इस पर राजद के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। पहले ही आरोप लगे थे कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से डील हो चुकी है। उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर पटना में बैठे रहे पर राजद ने उनका कोई उपयोग नहीं किया। नामांकन से लेकर चुनाव के विभिन्न कार्यक्रमों में बिना बुलाए भाग लिया।

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तिवारी ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन में राजद सबसे बड़ा दल है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। बीते विधानसभा चुनाव में उनकी जिद से कई विधानसभा में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। राजद के कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव में बिखराव हो गया जिसे रोकने में तेजस्वी यादव सफल नहीं हो सके। हमें इस बात की चिंता है कि बांकीपुर के चुनाव में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का व्यवहार रहा उससे हमारे विपक्षियों को लाभ मिला। आरजेडी के भीतर भी बातें उठने लगी हैं। बांकीपुर में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया था फिर भी रेखा गुप्ता को लड़ाया गया जो 51 हजार मतों से हारी थीं।

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सफाई में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु ने बताया कि महागठबंधन एकजुट है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सभी चीजें साझा प्रयास से चल रह है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का पुराना संबंध जो जगजाहिर है। जब सोनिया जी की पार्टी में टूट हो गई तब राजद ने कांग्रेस का हाथ थामा था। तब से दोनों साथी साथ हैं।

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बांकीपुर में 3 अगस्त को काउंटिंग होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजद, बीजेपी और जन सुराज के नेता अपने-अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच यह नया बम फूट गया है जिसका शोर दिल्ली तक पहुंच चुकी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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