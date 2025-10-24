जमीन लिखवाने वाले नौकरी नहीं देंगे, मोदी ने तेजस्वी के 'हर घर सरकारी जॉब' प्रॉमिस की हवा निकाल दी

संक्षेप: Bihar Chunav: पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों से जमीन लिखवा लेने वाले कभी नौकरी नहीं दे सकते। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते है। पीएम ने लालू परिवार को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया।

PM Modi Rally: मिशन बिहार पर बेगूसराय पहंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजद- कांग्रेस वाले कभी राज्य का भला नहीं कर सकते। बिहार ने उनके जंगलराज का दौर देखा और झेला है। इनके लिए हर रास्ता बंद कर देना है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों से जमीन लिखवा लेने वाले कभी नौकरी नहीं दे सकते। कहा कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते है। पीएम ने लालू परिवार को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया और कहा कि इसके अधिकांश सदस्य अदालत की जमानत पर बाहर हैं। बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता।

पीएम ने कहा कि आरजेडी का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकलकर बाहर खड़े हैं। जमानत पर दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर हैं। बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है- रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार।

मोदी ने कहा कि बिहार का नौजवान मेरी बातों को ध्यान से सुनें और गौर करें। जंगलराज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया। बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। यह बात बेगूसराय का हर व्यक्ति जानता है। बेगूसराय को श्री बाबू ने औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया। यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब यह क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में एक था। बरौनी में सायरन बजाता था तो पूरा बिहार खुश होता था।