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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज के दिल्ली AIIMS गए, मीसा भारती हैं साथ

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी गई हैं। मीसा भारती ने मीडिया से कहा था कि दिल्ली एम्स में उनका इलाज किया जाएगा। 

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज के दिल्ली AIIMS गए, मीसा भारती हैं साथ

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद इलाज के लिए रविवार की सुबह दिल्ली गए। वे अपनी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ दिल्ली गए हैं। लालू प्रसाद को शुक्रवार शाम रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की शिकायत के बाद पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में भर्ती कराया गया था। लालू प्रसाद याादव की बेटी मीसा भारती ने मीडिया से कहा था कि रक्तचाप में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उनकी विस्तृत जांच की और हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी।

आगे के उपचार के लिए उन्हें शनिवार को दिल्ली-एम्स ले जाया जाएगा। उस वक्त यह जानकारी सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव को चक्कर आने की शिकायत महसूस हुई थी। इसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती तथा परिवार के अन्य सदस्य लालू यादव को आनन फानन में आईजीआईएमएस ले गए थे। जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका चिकित्सकीय देखभाल किया था। इस दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे।

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उन्होंने बताया था कि फिलहाल लालू प्रसाद की स्थिति स्थिर है। चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली रवाना होने से पहले घर पर निगरानी में रहने की सलाह दी है। मीसा भारती ने कहा था कि लालू प्रसाद नियमित रूप से विशेष चिकित्सा के लिए दिल्ली-एम्स जाते रहे हैं। मीसा ने कहा कि पटना के कौटिल्य नगर क्षेत्र में साफ-सफाई की गंभीर समस्या है। लालू प्रसाद का परिवार हाल में कौटिल्य नगर में रहने पहुंचा है। उन्होंने कहा था कि कौटिल्य नगर में सफाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन यदि हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो लोग इसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं।

10 सर्कुलर रोड आवास किया था खाली

करीब दो दशक बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद हाल ही में पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर में अपने निजी मकान में आकर रहने लगे हैं। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा डेरी विकास मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनका सफल गुर्दा प्रतिरोपण किया गया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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