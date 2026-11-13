RJD के खेला के दावे के बीच रोहिणी आचार्या बोलीं- नीतीश कुमार मेरे चाचा, छठ का प्रसाद खाने उनके घर जाऊंगी

रोहिणी आचार्या ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके चाचा हैं। छठ पर खरना का प्रसाद खाने उनके घर पर अवश्य जाएंगी।

छठ महापर्व की उल्लास के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने एक बयान देकर सियासत को गर्म कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना चाचा बताते हुए छठ महापर्व में उनके घर जाने और प्रसाद खाने की बात कहकर राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। गुरुवार को छठ पर्व में शामिल होने के लिए पटना पहुंची रोहिणी आचार्या ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाना चाहिए। इससे पहले राजद के भाई वीरेंद्र ने दावा किया था कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है।

रोहिणी आचार्या का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजद और विपक्ष के कुछ दल यह कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए रोहिणी आचार्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। आपस में कोई मतभेद है तो उन्हें भुलाकर काम करना जरूरी हो गया है। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के घर वह अवश्य जाएंगी। कहा कि क्यों नहीं जाएंगे, वे मेरे चाचा हैं। छठ में खरना का प्रसाद खाने उनके घर जाऊंगी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सम्राट सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया। कहा कि राज्य में पुलिस कर्मियों पर भी हमले हो रहे हैं। अपराधियों का मन बहुत बढ़ा हुआ है। आपराधिक वारदातों में कमी नहीं आ रही है। कहीं पुलिस वाले ही लोगों को मार रहे हैं।

खेला होगा, जदयू-बीजेपी में तनातनी पिछले दिनों बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद जदयू और बीजेपी के रिश्तों में तनातनी का दावा राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने किया था। खासकर निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी खेमे में चले जाने को मुद्दा बनाया। इन दोनों ने जदयू उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि राज्य में बड़ा खेला होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। विपक्ष यह भी कहने से पीछे नहीं हट रहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्योंकि, एनडीए के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।