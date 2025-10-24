RJD कैंडिडेट डॉ संजीव मुश्किल में, थानेदार को धमकाने का केस दर्ज; JDU छोड़ राजद में गए थे

संक्षेप: 20 अक्टूबर को राजद प्रत्याशी ने वाट्सप वॉइस कॉल कर थानेदार से कहा कि मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध सीसीए- 3 का प्रस्ताव क्यों भेजा। इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी।

बिहार विधानसभा चुनावः खगड़िया के परबत्ता से राजद प्रत्याशी सह विधायक डॉ संजीव कुमार की मुश्किलें बढ गई हैं। डॉ संजीव कुमार पर थानाध्यक्ष को धमकी देने के आरोप को लेकर थाना में मामला दर्ज किया गया है। संजीव कुमार 2020 में जेडीयू के टिकट पर परबत्ता से विधायक बने। लेकिन नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के वक्त इनपर राजद का साथ देने का आरोप लगा। चुनाव से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव के प्रभाव में राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली।

थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुरुवार को बताया कि गत 20 अक्टूबर को राजद प्रत्याशी ने वाट्सप वॉइस कॉल किया। उनके निजी मोबाइल पर कॉल कर कहा कि मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध सीसीए -3 का प्रस्ताव क्यों भेजा। इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। पुन: वाट्सएप कॉल कर कहा कि मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध सीसीए -3 का प्रस्ताव भेजकर बहुत गलती किए। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस घटना को लेकर इनके द्वारा सनहा दर्ज कराया गया।

थानेदार ने बताया कि विधायक के क्रियाकलाप से ऐसा लग रहा है कि चुनाव के दौरान स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। चुनाव कार्य को प्रभावित करने के उदेश्य से एक सरकारी सेवक को धमकी देना सरकारी कार्य और चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना संज्ञेय अपराध है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया गया है कि संजीव कुमार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।