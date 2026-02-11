Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD calling Zinda Laash Besharm CM JDU said wish your father was like this too
जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहने लगी आरजेडी, जेडीयू बोली- काश तुम्हारा बाप भी ऐसा होता

जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहने लगी आरजेडी, जेडीयू बोली- काश तुम्हारा बाप भी ऐसा होता

संक्षेप:

बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहा। वहीं, जेडीयू पलटवार करते हुए आरजेडी को बाप की याद दिलाने लगी।

Feb 11, 2026 05:47 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक फेसबुक पोस्ट की। इस पर सियासी घमासान मच गया। आरजेडी ने नीतीश पर तंज कसते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस पर आपत्ति जताई और मां-बाप कहकर आरजेडी पर निशाना साधने लगी।

आरजेडी ने बुधवार सुबह फेसबुक पोस्ट में लिखा- जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। तेजस्वी की पार्टी ने इसके साथ बेशर्म CM हैशटैग भी लिखा।

जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पलटवार किया। नीतीश की पार्टी ने लिखा- खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे? पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। जेडीयू ने इसके साथ 9वीं फेल लुटेरा हैशटैग भी लगाया।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप पर सवाल टाल गए तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब घोटाला में पेशी

बता दें कि आरजेडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। बजट सत्र के दौरान पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में नीतीश ने पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया। इस पर विपक्ष भड़क गया।

पूर्व डिप्टी सीएम एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम के डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपनी मां एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लड़की कहने को संकीर्ण, नकारात्मक एवं दोषपूर्ण सोच करार दिया।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने राबड़ी को ‘लड़की’ कहा; तेजस्वी डिमेंशिया और अल्जाइमर बतियाने लगे

इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार अब सेहतमंद नहीं हैं। उनकी भाषा निम्न स्तर की हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश बिहार का सीएम रहने योग्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने बिहार को जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। भाजपा इन्हें आगे करके अपनी राजनीतिक साख को बचाने की कोशिश कर रही है।

आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बिहार में बलात्कार और महिलाओं से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, सत्ता पक्ष चुप है। सदन के अंदर जब राबड़ी देवी ने इस पर सवाल किया तो मुख्यमंत्री बौखला गए।

ये भी पढ़ें:लालू की RJD में नहीं चलती, तेजप्रताप का बड़ा बयान; MLC सुनील सिंह को खुला चैलेंज
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Nitish Kumar Tejashwi Yadav RJD JDU News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;