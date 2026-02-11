जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहने लगी आरजेडी, जेडीयू बोली- काश तुम्हारा बाप भी ऐसा होता

संक्षेप: बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम कहा। वहीं, जेडीयू पलटवार करते हुए आरजेडी को बाप की याद दिलाने लगी।

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक फेसबुक पोस्ट की। इस पर सियासी घमासान मच गया। आरजेडी ने नीतीश पर तंज कसते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस पर आपत्ति जताई और मां-बाप कहकर आरजेडी पर निशाना साधने लगी।

आरजेडी ने बुधवार सुबह फेसबुक पोस्ट में लिखा- जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। तेजस्वी की पार्टी ने इसके साथ बेशर्म CM हैशटैग भी लिखा।

जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पलटवार किया। नीतीश की पार्टी ने लिखा- खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे? पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। जेडीयू ने इसके साथ 9वीं फेल लुटेरा हैशटैग भी लगाया।

बता दें कि आरजेडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। बजट सत्र के दौरान पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में नीतीश ने पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया। इस पर विपक्ष भड़क गया।

पूर्व डिप्टी सीएम एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम के डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपनी मां एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लड़की कहने को संकीर्ण, नकारात्मक एवं दोषपूर्ण सोच करार दिया।

इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार अब सेहतमंद नहीं हैं। उनकी भाषा निम्न स्तर की हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश बिहार का सीएम रहने योग्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने बिहार को जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। भाजपा इन्हें आगे करके अपनी राजनीतिक साख को बचाने की कोशिश कर रही है।