अनाज दिलाने के नाम पर 21 किस्तों में हुआ पैसों का खेल, बिहार में RJD उपाध्यक्ष प्रदीप देव गिरफ्तार

अनाज दिलाने के नाम पर 21 किस्तों में हुआ पैसों का खेल, बिहार में RJD उपाध्यक्ष प्रदीप देव गिरफ्तार

संक्षेप:

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर राजद नेता प्रदीप देव और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर करीब 21 किस्तों में कुल 1 करोड़ 98 लाख 17 हजार रुपये की ठगी की। अगस्त 2024 में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी।

Dec 16, 2025 08:17 am IST
गोपालगंज जिले की पुलिस ने शनिवार की रात शहर के लखपतिया मोड़ के समीप से ठगी के मामले में राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर 1.98 करोड़ की ठगी करने के आरोप में प्रदीप देव पर पटना निवासी पंकज कुमार सिंह ने रोहतास जिले के नटवर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर राजद नेता प्रदीप देव और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर करीब 21 किस्तों में कुल 1 करोड़ 98 लाख 17 हजार रुपये की ठगी की। अगस्त 2024 में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर शनिवार की रात नगर थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई।

गिरफ्तारी के बाद नगर थाने में करीब दो घंटे तक पूछताछ करने के बाद रोहतास पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में भी ठगी के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजद नेता प्रदीप देव को गिरफ्तार किया था। उस समय उनपर अपने गुर्गों के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी करने का आरोप लगा था।

