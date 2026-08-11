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लालू को छोड़ देते तो आज बिजेंद्र यादव की जगह डिप्टी CM होते, भाई वीरेंद्र बताने लगे RJD से वफादारी

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर वह लालू यादव को छोड़कर भाग गए होते तो, आज बिजेंद्र यादव नहीं बल्कि वह खुद डिप्टी सीएम होते। 

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भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर वह आरजेडी छोड़कर चले गए होते तो आज डिप्टी सीएम होते (PTI File Photo)

बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में घमासान मचा हुआ है। इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी वफादारी बताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह लालू को छोड़कर भाग गए होते, तो आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में बिजेंद्र यादव की तरह डिप्टी सीएम होते। उन्होंने कहा कि जब आरजेडी 22 विधायकों तक सिमट गई थी, तब भी उन्होंने लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा था। बता दें कि बांकीपुर में आरजेडी की करारी हार को भाई वीरेंद्र ने संगठन की कमजोरी बताया था, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से उनकी बहसबाजी हो गई।

पटना के मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन पर सवाल उठाने वाले पार्टी नेताओं को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने आरजेडी में चल रही आंतरिक कलह और बयानबाजी पर कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब आरजेडी की बुरी तरह हार हुई थी, तो कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन वह नहीं गए थे।

उन्होंने कहा, "हम जांचे परखे आदमी हैं। जब 22 विधायक थे, तब सब लोग भाग गया, भाई वीरेंद्र लेकिन लालू के साथ ही रहे। अगर हम भी भागे रहते तो बिजेंद्र यादव आज उपमुख्यमंत्री नहीं होते, भाई वीरेंद्र डिप्टी सीएम होता। हमने बहुत त्याग किया है, लालू यादव के सिद्धांत और विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।"

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बांकीपुर रिजल्ट के बाद आरजेडी में घमासान, भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव भिड़े

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में आरजेडी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें महज 14 हजार वोट मिले थे। इस चुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, जबकि भाजपा दूसरे नंबर पर रही।

उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की कमजोरी की वजह से पार्टी चुनाव हारी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के कुछ करीबी नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें बाहर करके भरोसेमंद नेताओं को काम पर रखना चाहिए।

इसके बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, भाई वीरेंद्र पर बरस पड़े और उन्हें अपना काम करने की नसीहत दे दी। फिर भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए उन्हें चुप रहने की हिदायत दी और कहा कि अगर वह ज्यादा बोले तो उनकी पोल खोल दी जाएगी।

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आरजेडी की सभी कमेटी भंग

पार्टी में छिड़े इस घमासान के बाद पिछले सप्ताह आरजेडी की सभी इकाई और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। बताया गया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव नए सिरे से प्रदेश से लेकर पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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