नितिन, कुशवाहा और शिवेश, एनडीए के तीनों राज्यसभा कैंडिडेट परिवारवादी; RJD का हमला

Mar 03, 2026 09:48 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में भाजपा के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम परिवारवादी राजनीति का हिस्सा हैं। वहीं, एनडीए के एक और उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं।

राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में एनडीए के अब तक घोषित तीनों प्रत्याशियों को परिवारवादी बताया है। भाजपा ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दलित नेता शिवेश कुमार राम को बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। साथ ही, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं।

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा के दोनों राज्यसभा प्रत्याशी परिवारवादी राजनीति का हिस्सा हैं। साथ ही, रालोमो प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवादी राजनीति में एक अलग पहचान स्थापित कर चुके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने परिवारवादियों को प्रश्र देकर स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, जिसे राज्यसभा भेजा जा सके।

नितिन नवीन के पिता रहे भाजपा के बड़े नेता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना के रहने वाले हैं। वह अभी बांकीपुर सीट से विधायक हैं। अब वे विधायकी छोड़ राज्यसभा जाएंगे। उनके पिता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के बिहार में कद्दावर नेता रहे। हालांकि, नितिन ने अपने संगठनात्मक कौशल से भाजपा में अलग पहचान बनाई। वे कभी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं शिवेश राम

वहीं, बिहार में भाजपा के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार शिवेश कुमार राम भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता दिवंगत मुनि लाल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। मुनि लाल ने सासाराम लोकसभा सीट पर पहली बार भाजपा का कमल खिलाया था। वे तीन बार यहां से सांसद रहे।

2024 के लोकसभा चुनाव में जब मुनि लाल के बेटे शिवेश को भाजपा ने सासाराम से लोकसभा टिकट दिया, तो वे जीत नहीं पाए। हालांकि, अब उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। शिवेश दलित वर्ग से आते हैं।

उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के कई सदस्य राजनीति में

वहीं, भाजपा एवं एनडीए के अन्य दलों के सहयोग से दोबारा राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा का भी लगभग पूरा परिवार राजनीति में है। कुशवाहा अभी खुद राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता सासाराम से विधायक हैं। बेटा दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में मंत्री है। इसके अलावा, उनकी बहू यानी दीपक की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा के भी राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं।

जेडीयू से दो प्रत्याशियों की घोषणा बाकी

बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एनडीए से ऊपर दिए गए तीन नाम घोषित हो चुके हैं। अन्य दो प्रत्याशियों की घोषमा जेडीयू कोटे से होगी। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को ड्रॉप कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को संसद के उच्च सदन में भेजा जा सकता है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के जेडीयू से तीसरी बार राज्यसभा जाना भी तय माना जा रहा है। रामनाथ बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

