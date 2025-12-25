Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD attacks Nitish Govt on BJP leader murder takes dig at Samrat Choudhary Kachara Saaf Statement
BJP नेता की हत्या पर RJD बोली- जनता भगवान भरोसे, सम्राट के कचरा साफ वाले बयान पर तंज

BJP नेता की हत्या पर RJD बोली- जनता भगवान भरोसे, सम्राट के कचरा साफ वाले बयान पर तंज

संक्षेप:

बिहार में भाजपा नेता की हत्या के मामले में सियासत चरम पर है। आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में आम जनता भगवान भरोसे है। 

Dec 25, 2025 04:13 pm ISTभाषा पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के समस्तीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता की हत्या के मामले पर सियासत गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल लालू एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और आम जनता भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। आरजेडी ने डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के उस दावे पर भी तंज कसा है, जिसमें उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कचरा साफ करने की बात कही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गुरुवार को कहा कि जब नीतीश सरकार अपने ही दल के नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है। आरजेडी ने भाजपा नेता की हत्या को सरकार की विफलता का प्रतीक बताया और जवाबदेही तय करने की मांग की।

दूसरी ओर, भाजपा ने इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रियरंजन पटेल ने समस्तीपुर हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण करारत देते हुए कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है और कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष को ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।

दरअसल, समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम भाजपा के पंचायत अध्यक्ष 23 वर्षीय रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहनी जब अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और फिर पैदल ही वहां से भाग निकले। इस मामले में एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:समस्तीपुर में भाजपा पंचायत अध्यक्ष की हत्या, मंदिर के पास हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया है। के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा था कि अपराध को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक मंच से अपने संबोधन में मंत्री ने कहा था कि उनका काम “कचरा साफ करना” है और वह यह काम कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया था कि कई अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं और जो बचे हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। सम्राट के बयान के कुछ ही घंटे बाद भाजपा नेता रूपक सहनी की हत्या हो गयी, जिससे विपक्ष मंत्री के दावे पर सवाल उठा रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar BJP RJD Samastipur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।