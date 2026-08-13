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छात्र आंदोलन पर एके-47 चलाने के खिलाफ राजद करेगी लोकभवन मार्च, बोले तेजस्वी- पीएम, सीएम ने कुछ नहीं कहाा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के सीवान जिले में छात्र आंदोलन पर एके 47 से हुई फायरिंग के बाद अब राजद  आंदोलन तेज करेगी। बड़े अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने अब लोकभवन मार्च का ऐलान कर दिया है।

Tejashwi Yadav
राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर एके-47 से गोली चलाने के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर राजद ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजद 19 अगस्त को वीरचंद पटेल पथ स्थित पार्टी मुख्यालय से लोकभवन तक मार्च करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी घोषणा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मार्च में सभी सांसद, एमएलए, एमएलसी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिहार को पुलिसिया स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मार्च को लेकर विपक्षी दलों से भी बात की जा रही है। उन्हें भी बिहार में छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरा देश जानना चाहता है कि गोली किसके आदेश पर चली। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आवाज उठाई तो एक सिपाही को निलंबित किया गया। अब तक एसपी निलंबित क्यों नहीं किए गए। संसद में यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया।

तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पीएम, सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर आज तक एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री या कोई उपमुख्यमंत्री घायल छात्रों को देखने तक नहीं गए। यदि मासूमों की जान चली जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता। प्रेसवार्ता में सांसद मीसा भारती, अभय कुशवाहा, सुरेंद्र यादव मौजूद रहे।

DGP से मिले थे तेजस्वी यादव

बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इससे पहले अगस्त के महीने में ही बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)विनय कुमार से मुलाकात की धी और 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल के कथित इस्तेमाल के मामले में सीवान के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों पर इस तरह की राइफल के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। राजद नेता ने पत्रकारों से कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर एके-47 का इस्तेमाल केवल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही किया जा सकता था। इस मुद्दे पर दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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