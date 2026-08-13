छात्र आंदोलन पर एके-47 चलाने के खिलाफ राजद करेगी लोकभवन मार्च, बोले तेजस्वी- पीएम, सीएम ने कुछ नहीं कहाा

बिहार के सीवान जिले में छात्र आंदोलन पर एके 47 से हुई फायरिंग के बाद अब राजद आंदोलन तेज करेगी। बड़े अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने अब लोकभवन मार्च का ऐलान कर दिया है।

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर एके-47 से गोली चलाने के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर राजद ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजद 19 अगस्त को वीरचंद पटेल पथ स्थित पार्टी मुख्यालय से लोकभवन तक मार्च करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी घोषणा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मार्च में सभी सांसद, एमएलए, एमएलसी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिहार को पुलिसिया स्टेट बनने नहीं दिया जाएगा।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मार्च को लेकर विपक्षी दलों से भी बात की जा रही है। उन्हें भी बिहार में छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरा देश जानना चाहता है कि गोली किसके आदेश पर चली। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आवाज उठाई तो एक सिपाही को निलंबित किया गया। अब तक एसपी निलंबित क्यों नहीं किए गए। संसद में यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया।

तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पीएम, सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर आज तक एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री या कोई उपमुख्यमंत्री घायल छात्रों को देखने तक नहीं गए। यदि मासूमों की जान चली जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता। प्रेसवार्ता में सांसद मीसा भारती, अभय कुशवाहा, सुरेंद्र यादव मौजूद रहे।