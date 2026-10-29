दरभंगा से RJD के अनिल झा हारते-हारते जीते, BJP के सर्वेश सिंह दूसरी वरीयता से MLC सीट नहीं बचा पाए
Darbhanga MLC Election Result: बिहार विधान परिषद की दरभंगा ग्रेजुएट सीट पर राजद के अनिल झा ने विधान पार्षद और भाजपा कैंडिडेट सर्वेश कुमार सिंह को हरा दिया है। अंत तक आगे चल रहे सर्वेश दूसरी वरीयता के वोट में मात खा गए।
Darbhanga MLC Election Result: बिहार विधान परिषद की दरभंगा स्नातक सीट के मौजूदा विधान पार्षद और भाजपा कैंडिडेट सर्वेश कुमार सिंह को राजद के अनिल झा ने 450 वोट के पतले अंतर से हरा दिया है। मतगणना में ज्यादातर समय अनिल झा से आगे रहे सर्वेश कुमार एलिमिनेशन राउंड में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में मात खा गए। सर्वेश आखिरी तीन कैंडिडेट के बीच में भी 1046 वोट से आगे थे, लेकिन जब तीसरे नंबर पर रहे जन सुराज पार्टी के इम्तियाज के बैलट से दूसरी वरीयता के वोट ऊपर के दोनों कैंडिडेट को ट्रांसफर हुए तो अनिल ने सर्वेश को पराजित कर दिया। 2020 के चुनाव में सर्वेश भाजपा से बगावत करके निर्दलीय लड़े थे और जेडीयू के कैंडिडेट दिलीप चौधरी को हराकर पहली बार सदन में कदम रखा था। 8 सीटों के चुनाव में 7 के नतीजे पहले ही आ गए थे। जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इम्तियाज तीसरे और छात्र नेता दिलीप कुमार चौथे नंबर पर रहे।
दरभंगा टीचर एमएलसी सीट बेगूसराय के शिक्षक नेता और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा को हराकर पहले ही जीत लिया था। ग्रेजुएट सीट के नतीजे आने के साथ ही चुनाव वाली सारी 8 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। पार्टियों के हिसाब से देखें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद सबसे ज्यादा फायदे में रही, जिसने इन 8 सीटों में 2 सीट पटना टीचर और दरभंगा ग्रेजुएट जीत ली है। राजद के पास पहले से इनमें कोई सीट नहीं थी। भाजपा को असल में नुकसान हो गया है, जो तकनीकी रूप से 2 सीट बचा गई है, लेकिन सर्वेश की हार जोड़ लें तो 1 सीट का घाटा हो गया है। भाजपा को तिरहुत टीचर, कोसी ग्रेजुएट ही मिला। बाकी 4 सीटों में सारण टीचर और तिरहुत ग्रेजुएट सीट से निर्दलीय जीते हैं। जेडीयू पटना ग्रेजुएट और जन सुराज पार्टी दरभंगा टीचर जीती है।
Darbhanga Teacher MLC: दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा हारे, जन सुराज के सुरेश राय जीते, बेगूसराय को फिर मिला एमएलसी
विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसके 5 मौजूदा एमएलसी हार गए हैं। इनमें 4 टीचर सीट के विधान पार्षद थे। हारे विधान पार्षदों में पटना टीचर से भाजपा के नवल किशोर यादव, दरभंगा टीचर से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत टीचर से सीपीआई के संजय सिंह, सारण टीचर से निर्दलीय अफाक अहमद (जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट) और दरभंगा स्नातक से निर्दलीय सर्वेश कुमार (भाजपा कैंडिडेट) शामिल हैं। पटना ग्रेजुएट सीट से जेडीयू के नीरज कुमार, कोसी ग्रेजुएट से बीजेपी के एनके यादव और तिरहुत ग्रेजुएट से निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी सीट बचाने में कामयाब रहे। जो पांच कैंडिडेट मौजूदा एमएलसी को हराकर विधान परिषद पहुंचे हैं, उनमें तिरहुत टीचर से बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह, दरभंगा टीचर से जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय, दरभंगा ग्रेजुएट से राजद के अनिल झा, पटना टीचर से राजद के संजीव सिंह और सारण टीचर से भाजपा के बागी व निर्दलीय राहुल राज शामिल हैं।