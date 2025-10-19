सीटों पर RJD- कांग्रेस में सिर फुटव्वल; दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को कौरवों की सेना बताया

संक्षेप: बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मची रार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होने एनडीए को 5 पांडव और महागठबंधन को 'कौरवों की सेना' बताया है। यही नहीं पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबकुछ पैसों के खेल से तय हो रहा है।

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों पर घमासान मचा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान तक नहीं हुआ है। जबकि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि आरजेडी-कांग्रेस समेत सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों लिस्ट जरूर जारी कर दी है। और कैंडिडेट्स ने नामांकन भी कर दिया है। वहीं जेएमएम ने महागठबंधन से दूरी बना ली है। बिहार में अकेले दम पर 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मची रार को लेकर तीखा हमला बोला है।

उन्होने एनडीए को 5 पांडव और महागठबंधन को 'कौरवों की सेना' बताया है। यही नहीं पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबकुछ पैसों के खेल से तय हो रहा है। बिहार की जनता इसे देख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ '5 पांडवों की पार्टी एनडीए है, जिसने सौहार्दपूर्ण माहौल में समय पर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा की। दूसरी तरफ 'कौरवों की सेना' महागठबंधन है, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर अराजकता देखी जा रही है।