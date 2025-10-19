Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRJD and Congress are in a head to head battle over seats Dilip Jaiswal calls the Grand Alliance an army of Kauravas
सीटों पर RJD- कांग्रेस में सिर फुटव्वल; दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को कौरवों की सेना बताया

सीटों पर RJD- कांग्रेस में सिर फुटव्वल; दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को कौरवों की सेना बताया

संक्षेप: बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मची रार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होने एनडीए को 5 पांडव और महागठबंधन को 'कौरवों की सेना' बताया है। यही नहीं पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबकुछ पैसों के खेल से तय हो रहा है।

Sun, 19 Oct 2025 04:23 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों पर घमासान मचा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान तक नहीं हुआ है। जबकि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि आरजेडी-कांग्रेस समेत सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों लिस्ट जरूर जारी कर दी है। और कैंडिडेट्स ने नामांकन भी कर दिया है। वहीं जेएमएम ने महागठबंधन से दूरी बना ली है। बिहार में अकेले दम पर 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मची रार को लेकर तीखा हमला बोला है।

उन्होने एनडीए को 5 पांडव और महागठबंधन को 'कौरवों की सेना' बताया है। यही नहीं पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबकुछ पैसों के खेल से तय हो रहा है। बिहार की जनता इसे देख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ '5 पांडवों की पार्टी एनडीए है, जिसने सौहार्दपूर्ण माहौल में समय पर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा की। दूसरी तरफ 'कौरवों की सेना' महागठबंधन है, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर अराजकता देखी जा रही है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:नीतीश के JDU में अजब-गजब, अमौर से सबा का टिकट काट साबिर को दिया था; पलट गया खेल
ये भी पढ़ें:कोचाधामन से RJD ने मुजाहिद आलम को बनाया प्रत्याशी, सीटिंग विधायक का टिकट कटा
ये भी पढ़ें:AIMIM की बिहार चुनाव की पहली लिस्ट जारी; 25 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान

जायसवाल ने कहा किआरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम, लेफ्ट एक-दूसरे से भिड़े हुए हैं। अगर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में इतना मतभेद हो सकता है, तो ये लोग सरकार कैसे चलाएंगे?