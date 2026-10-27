पटना टीचर MLC सीट पर एक वोट के लिए भिड़े BJP और RJD के समर्थक, मतगणना में हंगामा
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोट काउंटिंग के दौरान एक वोट की वैधता को लेकर राजद और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। राजद प्रत्याशी संजीव कुमार और भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव के समर्थक इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान मंगलवार को एक वोट की वैधता को लेकर राजद और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। राजद प्रत्याशी संजीव कुमार और भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव के समर्थक इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते बहस ने तीखा रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज के साथ कॉलर पकड़ने की नौबत आ गई।
मिली जानकारी के अनुसार, मतगणना के दौरान एक मत को वैध या अवैध घोषित किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इसी बात पर शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे बढ़ गई और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते विवाद से मतगणना केंद्र पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी और संबंधित पदाधिकारी सक्रिय हुए। हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई।
वहीं, घटना के कारण कुछ मिनट तक मतगणना कार्य प्रभावित रहने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
दो राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के दिलीपी आगे
उधर, पटना स्नातक एमएलसी सीट पर दो राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड में जेडीयू के नीरज कुमार पिछड़ गए हैं। आरजेडी के दिलीप पटेल 16 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिलीप को 2175 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर नीरज कुमार को 2159 मिले हैं। वहीं, जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह तीसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 1504 वोट मिले हैं।
तिरहुत शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा के नरेंद्र जीते
तिरहुत शिक्षक पर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह ने लेफ्ट पार्टी सीपीआई के कैंडिडेट संजय सिंह को लगभग 594 वोटों से हरा दिया है। चुनाव में जीत-हार के समीकरण के साथ गठबंधन के वोटों और जन सुराज की दावेदारी की भी चर्चा रही। वहीं, तिरहुत एमएलसी सीट पर चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का मुकाबला नहीं रहा। शिक्षकों के वेतनमान, लंबित प्रमोशन, तबादले, चिकित्सा सुविधा और सेवा सुरक्षा जैसे सवालों ने चुनावी चर्चा के केंद्र में जगह बनाई। वहीं, स्नातक मतदाताओं के बीच रोजगार, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उठे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें