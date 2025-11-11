बिहार चुनाव: दूसरे चरण के मतदान से पहले यहां राजद-बीजेपी प्रत्यााशियों ने बांटे पैसे? केस दर्ज
संक्षेप: बिहार चुनाव: इधर पताही में चिरैया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लालबाबू प्रसाद गुप्ता का रुपये बांटने का वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बिहार चुनाव: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले मोतिहारी में बीजेपी और राजद प्रत्याशियों पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। जिसके बाद केस भी दर्ज किया गया है। इधर सोमवार को फ्लाइंग स्क्वायड व एसटीफ की टीम ने मोतिहारी के छतौनी व नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6.11 लाख रुपये बरामद किये हैं। मामले में पार्षद पति समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
छतौनी के छोटा बरियारपुर स्थित पार्षद पति हरि सिंह के घर से रुपयों के साथ 2025 की मतदाता सूची बरामद की गई है। वहीं, नगर थाना क्षेत्र के सबा खान के घर से तीन लाख रुपये बरामद किए गए हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, हरि सिंह के घर से 2,97,000 रुपये व 2025 के वोटर लिस्ट बरामद किये गये। हरि सिंह, मो. कलीमुल्लाह अंसारी, लक्ष्मी प्रसाद व प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर थाने के नकछेद टोला के सबा खान के घर सेआरजेडी के स्टिकर भी मिले। उसे भी गिरफ्तार किया गया।
राजद प्रत्याशी पर केस
हरसिद्धि के महागठबंधन प्रत्याशी राजेन्द्र कुमार राम का रुपए बांटने का वीडियो वायरल पर हरसिद्धि थानाध्यक्ष सर्वेन्द्र कुमार सिन्हा ने केस दर्ज किया।
भाजपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल
इधर पताही में चिरैया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लालबाबू प्रसाद गुप्ता का रुपये बांटने का वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डीएम सौरव जोड़वाल ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।