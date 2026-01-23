नदियों के रास्ते बिहार में बढ़ेगा व्यापार; गंगा समेत 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा

संक्षेप: गंगा समेत सात राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास से बिहार में सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन बढ़ेगा। श्रवण कुमार ने बताया कि जलमार्ग से माल ढुलाई कम खर्चीली है। टर्मिनल, वाटर मेट्रो, क्रूज, लॉजिस्टिक हब व मैरीटाइम बोर्ड विकसित होंगे।

गंगा सहित सात घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को कोच्चि में हुए इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल (आईडब्लयूडीसी) की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग सड़क और रेल से काफी सस्ता विकल्प है। माल ढुलाई की औसत लागत जलमार्ग से मात्र 1.3 रुपये प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग से 2.41 रुपये और सड़क मार्ग से 3.62 रुपये है। इससे न केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30-40 फीसदी तक घटेगा।

मंत्री ने कहा कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह के भारी सामान और बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता विकल्प है। इस योजना से अंतर्देशीय व्यापार को बल मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। इससे पुलों पर भीड़ कम होगी, सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और प्रदूषण भी घटेगा। इन नदियों के किनारे संभावित स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होगा, जहां इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट(आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल बनाए जाएंगे।

इससे राज्य से सीधा निर्यात-आयात संभव हो सकेगा। ये टर्मिनल नेपाल से जुड़ने की क्षमता भी रखते हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सोनपुर के कालुघाट पर विकसित मल्टीमॉडल टर्मिनल प्रतिवर्ष 77 हजार कंटेनर लोड-अनलोड की क्षमता रखता है। यहां दो मालवाहक जहाज एक साथ ठहर सकते हैं। कंटेनर सुरक्षित रखने, वजन मापने और जल-रेल-सड़क को जोड़ने की सुविधाएं है। कालुघाट में लॉजिस्टिक पार्क की बुनियादी संरचना निर्माणाधीन है, जिससे सुरक्षित स्टोरेज की सुविधा भी जल्द शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि पटना में शहरी वाटर मेट्रो अब हकीकत बन रही है। दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज आ रहे हैं, जो बैट्री और हाइब्रिड मोड में चलेंगे। ये शून्य उत्सर्जन वाले, शांत और एसी से लैस होंगे। इससे व्यापारिक और पर्यटकीय गतिविधियां बढ़ेंगी। पटना के दीघा घाट और कंगन घाट पर क्रूज टर्मिनल विकसित हो रहे हैं। पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा भी स्थापित की जा रही है। त्वरित खुलने वाले पोंटून तंत्र (क्यूपीओएम) चार स्थानों पर लगाए जा रहे हैं, जो डॉकिंग को सुपरफास्ट बनाएंगे। साथ ही मनिहारी में रो-रो और रो-पैक्स टर्मिनल विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में 21 सामुदायिक जेटी मौजूद हैं, जिन्हें 17 अतिरिक्त स्थानों पर बढ़ाने की योजना है।