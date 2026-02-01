Hindustan Hindi News
खर्च करने वाली नहीं, भविष्य गढ़ने वाली सोच: मोदी सरकार के बजट पर बोले ऋतुराज सिन्हा

संक्षेप:

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट को भविष्य गढ़ने वाली सोच का बजट बताया है।

Feb 01, 2026 03:01 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2026 पर कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भारत के अगले दो–तीन दशकों की दिशा तय करने वाला नीति-दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मोदी सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य अल्पकालिक लोक-लुभावन खर्च नहीं, बल्कि दीर्घकालिक, रोजगारोन्मुख और टिकाऊ विकास है। सिन्हा ने कहा कि 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के माध्यम से सरकार ने संकेत दिया है कि बुनियादी ढांचा, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास ही भविष्य की आर्थिक मजबूती की कुंजी है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार बजट के केंद्र में है जो युवाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का भागीदार बनाने की सोच दिखाती है।

ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट ठोस अवसर लेकर आया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख केयरगिवर्स के प्रशिक्षण का लक्ष्य, AVGC सेक्टर में 20 लाख संभावित नौकरियों की तैयारी, पर्यटन, खेल, डिजाइन और सेवाओं पर केंद्रित योजनाएं- रोजगार के नए मार्ग खोलती हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर केंद्रित उच्चस्तरीय समिति भविष्य की नौकरियों को ध्यान में रखकर नीति निर्माण का रोडमैप तैयार करेगी।

एमएसएमई और उद्यमियों के लिए बजट को निर्णायक बताते हुए उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, टी-रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक 7 लाख करोड़ से अधिक की तरलता और सरकारी खरीद में एमएसएमई भुगतान को और तेज करने के प्रावधान- ये सभी छोटे उद्यमों को सर्वाइव से स्केल करने में मदद करेंगे। अनुपालन को सरल बनाकर और फाइनेंसिंग सस्ती कराकर सरकार ने ईमानदार उद्यमियों का भरोसा मजबूत किया है।

भाजपा नेता ने कहा कि बजट बिहार राज्य को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में मजबूती से जोड़ता है। दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक गति मिलेगी। पटना में इनलैंड वॉटरवेज़ के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी और औद्योगिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सिन्हा ने कहा कि बजट स्पष्ट करता है कि सरकार का उद्देश्य केवल संसाधनों का वितरण नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत आधारशिला तैयार करना है, जिस पर आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और समावेशी देश का निर्माण हो सके।

