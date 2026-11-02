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इंस्टाग्राम वाले प्यार के चक्कर में पड़ी रितु, साजिश रच पति को प्रेमी से मरवाया; बिहार में बड़ा कांड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, भोरे, वैशाली
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रितु की पहचान अपने प्रेमी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पत्नी के करीब रहने और घर तक पहुंच बनाने के लिए प्रेमी ने पहले रामपुकार से दोस्ती कर ली। रामपुकार शराब पीने का आदी था। इसी बात का फायदा उठाया गया था। 

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पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने का आरोप लगा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

भोरे,एक संवाददाता। बिहार के वैशाली जिले में रहने वाली रितु ने इंस्टाग्राम वाले प्यार के चक्कर में पड़ कर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल के बाद रितु की इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल यहां स्थानीय थाने के लखरांव बाग से तिवारी चकिया जाने वाले मार्ग पर मंगलवार की शाम में नहर के पास झाड़ियों से रामपुकार भगत का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।

मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी रितु देवी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रितु की पहचान प्रेमी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पत्नी के करीब रहने और घर तक पहुंच बनाने के लिए प्रेमी ने पहले रामपुकार से दोस्ती कर ली। रामपुकार शराब पीने का आदी था। इसी का फायदा उठाकर प्रेमी उसके साथ उठने-बैठने लगा। इस दौरान वह अक्सर उसके घर भी आने-जाने लगा।

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बहन के आवेदन पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : मीरगंज थाना क्षेत्र के छाप गांव निवासी रामपुकार सोमवार को घर से निकला था। मंगलवार की शाम उसका शव बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक की बहन तारा देवी के आवेदन पर भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें रितु देवी और अज्ञात लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पत्नी की संलिप्तता सामने आई है। उसके प्रेमी की तलाश में छापेमारी जारी है।

शराब पिलाकर की गई हत्या, पत्नी को पुलिस ने पकड़ा

पुलिस के अनुसार, वारदात की रात प्रेमी रामपुकार को शराब पिलाने के बहाने लखरांव के सुनसान इलाके में ले गया। वहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। रामपुकार के नशे में होने पर प्रेमी ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया और शव को नहर के पास झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस का कहना है कि रितु को हत्या की पूरी जानकारी थी। उसे शव छिपाने की जगह भी मालूम थी। अगले दिन परिजनों के साथ खोजबीन के दौरान वह उसी जगह पहुंच गई, जहां शव पड़ा था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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