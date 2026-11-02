इंस्टाग्राम वाले प्यार के चक्कर में पड़ी रितु, साजिश रच पति को प्रेमी से मरवाया; बिहार में बड़ा कांड

रितु की पहचान अपने प्रेमी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पत्नी के करीब रहने और घर तक पहुंच बनाने के लिए प्रेमी ने पहले रामपुकार से दोस्ती कर ली। रामपुकार शराब पीने का आदी था। इसी बात का फायदा उठाया गया था।

भोरे,एक संवाददाता। बिहार के वैशाली जिले में रहने वाली रितु ने इंस्टाग्राम वाले प्यार के चक्कर में पड़ कर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल के बाद रितु की इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल यहां स्थानीय थाने के लखरांव बाग से तिवारी चकिया जाने वाले मार्ग पर मंगलवार की शाम में नहर के पास झाड़ियों से रामपुकार भगत का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।

मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी रितु देवी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रितु की पहचान प्रेमी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पत्नी के करीब रहने और घर तक पहुंच बनाने के लिए प्रेमी ने पहले रामपुकार से दोस्ती कर ली। रामपुकार शराब पीने का आदी था। इसी का फायदा उठाकर प्रेमी उसके साथ उठने-बैठने लगा। इस दौरान वह अक्सर उसके घर भी आने-जाने लगा।

बहन के आवेदन पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : मीरगंज थाना क्षेत्र के छाप गांव निवासी रामपुकार सोमवार को घर से निकला था। मंगलवार की शाम उसका शव बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक की बहन तारा देवी के आवेदन पर भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें रितु देवी और अज्ञात लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पत्नी की संलिप्तता सामने आई है। उसके प्रेमी की तलाश में छापेमारी जारी है।