सिंबल वितरण में भी यूट्यूबर्स ने ही गड़बड़ी कराई! राजद की कोर्ट नोटिस पर रितु जायसवाल ने कसा तंज

संक्षेप: कलाकारों और यूट्यूबर्स को राजद के कोर्ट नोटिस के फैसले पर रितु जायसवाल ने तंज कसा है।

राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव की करीबी रहीं ऋतु जायसवाल ने एक बार फिर राजद नेताओं पर तंज कसा है। जायसवाल ने यूट्यूबर्स को कोर्ट नोटिस की चेतावनी पर आरजेडी को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने सीट और सिंबल वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया और नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर खीझ निकाली। ऋतु जायसवाल परिहार से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी पर उनके बदले रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को सिंबल मिला और ऋतु ने बगावत करते हुए परिहार से निर्दलीय ताल ठोक कर राजद प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर भेज दिया। वे खुद दुसरे स्थान पर रहीं।

राजद की हार की समीक्षा में माना गया कि राजद पार्टी नेताओं को लेकर गाने बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए उससे चुनाव में बहुत नुकसान हुआ। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जोरदार तरीके से उठाया। एनडीए के सभी नेताओं में इन गानों में जंगलराज पार्ट- 2 की छवि दिखाया। उसके बाद राजद ने 72 कलाकारों और प्रसारण आईडी को नोटिस भेजने का फैसला लिया। ऋतु जायसवाल ने इसे पकड़ लिया है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि जो पार्टी दल-बदल कानून के तहत अपने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकी, वही पार्टी आज यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। इन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, सीटों के बंटवारे में और सिंबल के वितरण में गड़बड़ी भी इन्हीं यूट्यूबर्स के कारण ही तो हुई थी !