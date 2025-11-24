Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRitu Jaiswal takes a dig at RJD court notice to YouTubers attacked Lalu Tejaswi
सिंबल वितरण में भी यूट्यूबर्स ने ही गड़बड़ी कराई! राजद की कोर्ट नोटिस पर रितु जायसवाल ने कसा तंज

सिंबल वितरण में भी यूट्यूबर्स ने ही गड़बड़ी कराई! राजद की कोर्ट नोटिस पर रितु जायसवाल ने कसा तंज

संक्षेप:

कलाकारों और यूट्यूबर्स को राजद के कोर्ट नोटिस के फैसले पर रितु जायसवाल ने तंज कसा है।

Mon, 24 Nov 2025 04:18 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव की करीबी रहीं ऋतु जायसवाल ने एक बार फिर राजद नेताओं पर तंज कसा है। जायसवाल ने यूट्यूबर्स को कोर्ट नोटिस की चेतावनी पर आरजेडी को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने सीट और सिंबल वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया और नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर खीझ निकाली। ऋतु जायसवाल परिहार से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी पर उनके बदले रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को सिंबल मिला और ऋतु ने बगावत करते हुए परिहार से निर्दलीय ताल ठोक कर राजद प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर भेज दिया। वे खुद दुसरे स्थान पर रहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजद की हार की समीक्षा में माना गया कि राजद पार्टी नेताओं को लेकर गाने बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए उससे चुनाव में बहुत नुकसान हुआ। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जोरदार तरीके से उठाया। एनडीए के सभी नेताओं में इन गानों में जंगलराज पार्ट- 2 की छवि दिखाया। उसके बाद राजद ने 72 कलाकारों और प्रसारण आईडी को नोटिस भेजने का फैसला लिया। ऋतु जायसवाल ने इसे पकड़ लिया है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि जो पार्टी दल-बदल कानून के तहत अपने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकी, वही पार्टी आज यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। इन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, सीटों के बंटवारे में और सिंबल के वितरण में गड़बड़ी भी इन्हीं यूट्यूबर्स के कारण ही तो हुई थी !

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:यादव पर नेगेटिव गाना वाले 32 गायकों को RJD से नोटिस; मोदी ने रैली में सुनाया था

दरअसल कट्टा, दोनाली, यादव रंगदार, भैया के राज में घर से उठा लेंगे जैसे शब्दों और जुमलों वाले गाने वायरल हुए जिसमें आरजेडी का बैनर, झंडा और तेजस्वी यादव की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल किया गया। राजद का कहना है कि उन कलाकारों ने पार्टी और नेता को बताए बगैर यह काम किया गया जिससे पार्टी की चुनाव में हार हुई। पार्टी ने 32 कलाकारों को कोर्ट नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा गया है कि राजद को बदनाम करने के लिए ये गाने बनाए गए जिसका लाभ विपक्षियों को मिला। एनडीए ने इन गानों और वीडियो का राजद के खिलाफ राजनैतिक इस्तेमाल किया।

ये भी पढ़ें:भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा, तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी का तंज
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Tejaswi Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।