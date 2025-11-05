Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRitu Jaiswal says voters will turn Parihar into Purnia for Tejashwi Yadav reminds Pappu Yadav defeating RJD in Lok Sabha
परिहार को पूर्णिया बना देगी जनता; तेजस्वी यादव को रितु जायसवाल ने दी पप्पू यादव जैसी चुनौती

परिहार को पूर्णिया बना देगी जनता; तेजस्वी यादव को रितु जायसवाल ने दी पप्पू यादव जैसी चुनौती

संक्षेप: परिहार सीट से निर्दलीय लड़ रहीं राजद की बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव से कहा है कि जनता परिहार को पूर्णिया बना देगी। निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में राजद की बीमा भारती की जमानत जब्त करा दी थी।

Wed, 5 Nov 2025 03:40 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बागी नेता और निर्दलीय कैंडिडेट रितु जायसवाल ने पार्टी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से कहा है कि जनता परिहार को पूर्णिया बना देगी। राजद महिला मोर्चा अध्यक्ष रहीं रितु राजद के टिकट पर 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गायत्री देवी से 1569 वोटों के अंतर से परिहार में हार गई थीं और दोबारा लड़ना चाहती थीं। रितु को राजद ने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की लवली आनंद ने उन्हें 29143 वोट से हरा दिया। लालू यादव ने अपने पुराने सहयोगी रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता गुप्ता पूर्वो को इस बार परिहार से टिकट दिया है।

रितु जायसवाल को तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी जिले की ही बेलसंड विधानसभा सीट से लड़ने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने दूसरी सीट से लड़ने से मना कर दिया और बागी होकर निर्दलीय ही मैदान में उतर गई हैं। परिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान है। राजद नेता तेजस्वी की बुधवार को परिहार में चुनावी सभा है।

रितु जायसवाल, गोपाल मंडल, फतेह बहादुर; नीतीश और तेजस्वी का कितना खेल बिगाड़ेंगे बागी

तेजस्वी की सभा से पहले रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव के हाथों पूर्णिया में राजद की बीमा भारती की हार की याद दिलाई है। तब पप्पू कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन राजद ने कांग्रेस खाते की सीट लेकर बीमा को जेडीयू से बुलाकर लड़ा दिया था। पप्पू के खिलाफ तेजस्वी ने पूर्णिया में कैंप भी किया था। बीमा भारती हारी तो हारीं, कुछ हजार वोट के साथ जमानत भी गंवा दी।

पहले टिकट कटा, फिर पार्टी से छुट्टी; लालू-तेजस्वी पर भड़कीं रितु जायसवाल, बोलीं- RJD में डबल स्टैंडर्ड

रितु जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है- ‘आज तेजस्वी परिहार आ रहे हैं- उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, जो अभी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं। राजद ने परिहार की सीट उस दिन ही गंवा दी थी, जिस दिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करके परिहार का सिंबल बांटा गया था। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज मैं परिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार विधायक के खिलाफ मजबूती से डटी हुई हूं। तेजस्वी से बस इतना कहना है- बिहार की बाकी 242 सीटों पर ध्यान दीजिए, परिहार को पूर्णिया बनाने का फैसला यहां की जनता पहले ही कर चुकी है।’

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
