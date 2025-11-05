परिहार को पूर्णिया बना देगी जनता; तेजस्वी यादव को रितु जायसवाल ने दी पप्पू यादव जैसी चुनौती

संक्षेप: परिहार सीट से निर्दलीय लड़ रहीं राजद की बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव से कहा है कि जनता परिहार को पूर्णिया बना देगी। निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में राजद की बीमा भारती की जमानत जब्त करा दी थी।

सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बागी नेता और निर्दलीय कैंडिडेट रितु जायसवाल ने पार्टी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से कहा है कि जनता परिहार को पूर्णिया बना देगी। राजद महिला मोर्चा अध्यक्ष रहीं रितु राजद के टिकट पर 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गायत्री देवी से 1569 वोटों के अंतर से परिहार में हार गई थीं और दोबारा लड़ना चाहती थीं। रितु को राजद ने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की लवली आनंद ने उन्हें 29143 वोट से हरा दिया। लालू यादव ने अपने पुराने सहयोगी रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता गुप्ता पूर्वो को इस बार परिहार से टिकट दिया है।

