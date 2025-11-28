गठबंधन की उम्मीद रहती तो राबड़ी का बंगला खाली करवाती सरकार? रितु जायसवाल ने उछाला सवाल

संक्षेप: राजद से निष्कासित बागी नेता रितु जायसवाल ने मात्र 25 विधायक और जेडीयू से गठबंधन की उम्मीद खत्म होने से जोड़ते हुए राबड़ी देवी का आवास बदलने के आदेश पर सवाल उठाया है। रितु परिहार से निर्दलीय दूसरे नंबर पर रही थीं।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से निष्कासित बागी नेता रितु जायसवाल ने पूर्व सीएम और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी का आवास बदलने के आदेश पर पार्टी के 25 विधायकों की ताकत और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से गठबंधन की उम्मीद खत्म होने से जोड़कर सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली निर्दलीय कैंडिडेट रहीं रितु जायसवाल राजद से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गई थीं। इसके बाद पार्टी ने उनको और उन जैसे कई नेताओं को निकाल दिया था। चुनाव नतीजों के बाद वो पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर लगातार सवाल उठा रही हैं।

रितु जायसवाल ने ट्वीट किया है- ‘अगर पार्टी महज़ 25 सीटों पर सिमट न जाती, अगर जद(यू) से दोबारा गठबंधन की उम्मीद रह जाती, तो क्या सरकार 10, सर्कुलर रोड के बंगले को खाली करा पाती?’ बता दें कि राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को अपना मौजूदा सरकारी आवास खाली करने और 39, हार्डिंग रोड पर आवंटित नए आवास में जाने कहा है। लालू यादव इसी आवास में रहते हैं। यह आवास इस समय राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता की हैसियत से मिला हुआ है। लालू का परिवार 10, सर्कुलर रोड आवास में 2005 में सरकार से बाहर होने के बाद से ही रह रहा है। इस आवास के सड़क पार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास 1 अणे मार्ग है। सीएम आवास से 39, हार्डिंग रोड की दूरी लगभग 200 मीटर है।