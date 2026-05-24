तेजस्वी यादव से कट्टी, रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना फाइनल; ज्वाइनिंग का डेट भी आ गया

रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी में जाने की घोषणा करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है।सदस्यता से पहले ही रितु पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का पालन और प्रचार शुरू कर दिया है।

Ritu Jaiswal joins BJP Soon: राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में परिहार से टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके चर्चा में आईं रितु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में जाने से पहले ही रितु पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का पालन और प्रचार शुरू कर दिया है। चर्चा है कि उन्हें बीजेपी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेज तर्रार और आकर्षक व्यक्तित्व वाली रितु जायसवाल राजद में तेजस्वी यादव की पसंद मानी जाती थीं। उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता भी बनाया था।

सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने हेतु दिनांक 26 मई 2026 को दोपहर 12:19 बजे से 1:09 बजे तक पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित जॉइनिंग कार्यक्रम में सादगीपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से सम्मिलित होंगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में देश अनेक चुनौतियों एवं संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ऊर्जा एवं ईंधन की बचत पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे समय में अनावश्यक भीड़, लंबा काफिला एवं दिखावा उचित नहीं है। राजनीति सेवा, जिम्मेदारी और विचार का माध्यम है प्रदर्शन का नहीं। सादगी, संवेदनशीलता और जनहित के भाव के साथ ही समाज एवं राष्ट्र की सेवा पूरी निष्ठा से की जा सकती है।

उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह है कि जहाँ कहीं भी हों, वहीं से अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएँ एवं समर्थन प्रदान करें। यदि कार्यक्रम में आने क़ा मन बना ही लिया हों तो यथासंभव सार्वजनिक परिवहन अथवा शेयरिंग वाहन का प्रयोग करें, ताकि अनावश्यक ईंधन की बचत हो सके और सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। उन्होंने कहा है कि पटना एवं आसपास के वे साथी, जो बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए सहज रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुँच सकते हों, वे आकर अपना स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ दे सकते हैं। आप सभी का प्रेम, विश्वास और सहयोग सदैव प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत रहेगा।