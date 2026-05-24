तेजस्वी यादव से कट्टी, रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना फाइनल; ज्वाइनिंग का डेट भी आ गया
रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी में जाने की घोषणा करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है।सदस्यता से पहले ही रितु पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का पालन और प्रचार शुरू कर दिया है।
Ritu Jaiswal joins BJP Soon: राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में परिहार से टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके चर्चा में आईं रितु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में जाने से पहले ही रितु पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का पालन और प्रचार शुरू कर दिया है। चर्चा है कि उन्हें बीजेपी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेज तर्रार और आकर्षक व्यक्तित्व वाली रितु जायसवाल राजद में तेजस्वी यादव की पसंद मानी जाती थीं। उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता भी बनाया था।
सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने हेतु दिनांक 26 मई 2026 को दोपहर 12:19 बजे से 1:09 बजे तक पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित जॉइनिंग कार्यक्रम में सादगीपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से सम्मिलित होंगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में देश अनेक चुनौतियों एवं संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ऊर्जा एवं ईंधन की बचत पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे समय में अनावश्यक भीड़, लंबा काफिला एवं दिखावा उचित नहीं है। राजनीति सेवा, जिम्मेदारी और विचार का माध्यम है प्रदर्शन का नहीं। सादगी, संवेदनशीलता और जनहित के भाव के साथ ही समाज एवं राष्ट्र की सेवा पूरी निष्ठा से की जा सकती है।
उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह है कि जहाँ कहीं भी हों, वहीं से अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएँ एवं समर्थन प्रदान करें। यदि कार्यक्रम में आने क़ा मन बना ही लिया हों तो यथासंभव सार्वजनिक परिवहन अथवा शेयरिंग वाहन का प्रयोग करें, ताकि अनावश्यक ईंधन की बचत हो सके और सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। उन्होंने कहा है कि पटना एवं आसपास के वे साथी, जो बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए सहज रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुँच सकते हों, वे आकर अपना स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ दे सकते हैं। आप सभी का प्रेम, विश्वास और सहयोग सदैव प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत रहेगा।
बिहार के राजनीति रितु जायसवाल एक चर्चित नाम हैं। आरजेडी में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें पार्टी ने महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। साल 2021 से 2023 तक वह लालू-तेजस्वी की पार्टी की प्रवक्ता भी रहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें परिहार विधानसभा सीट पर राजद ने उतारा था पर वे चुनाव हार गईं। इसके बावजूद पार्टी में उनकी हैसियतकम नहीं हुई। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने शिवहर से मैदान में उतारा था। रितु को 4.47 लाख वोट मिले थे। मात्र 29 हजार वोटों से वे लवली आनंद से हार गईं। लेकिन, 2025 में राजद ने उनका टिकट काट दिया और परिहार से रामचंद्र पूर्वे की बहू को सीट मिल गई। ऋतु जायसवाल निर्दलीय मैदान में उतर गईं और लगभग 64 हजार वोट काट लिया जो राजद के अधिकृत उम्मीदवार की हार का बड़ा कारण बना। राजद ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो नई पार्टी बनाने की बात कही थी।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें