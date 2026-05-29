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हम तो मुंहबोली थे, अपनी बहन रोहिणी में क्या कमी रह गई थी; तेजस्वी को सुनाने लगीं रितु जायसवाल

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Ritu Jaiswal News: राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकीं रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। रितु ने तंज कसा कि तेजस्वी तो उनके मुंहबोले भाई थे, लेकिन रोहिणी आचार्या तो उनकी अपनी बहन थीं।

हम तो मुंहबोली थे, अपनी बहन रोहिणी में क्या कमी रह गई थी; तेजस्वी को सुनाने लगीं रितु जायसवाल

Ritu Jaiswal News: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बागी नेता रितु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने के बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। किसी घटना या विवाद की चर्चा किए बगैर रितु जायसवाल ने रोहिणी आचार्या का नाम लेकर तंज में सुनाया कि तेजस्वी उनके मुंहबोले भाई थे, लेकिन रोहिणी आचार्या तो अपनी बहन थी, लेकिन उनमें क्या कमी रह गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजद की हार के बाद तेजस्वी के साथ बहस के बाद राबड़ी देवी के आवास से रोहिणी को जाने कह दिया गया था। रोहिणी आचार्या ने तब कहा था कि हार के कारणों में तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का नाम लेने पर उन्हें गालियां दी गई और उनके ऊपर चप्पल फेंका गया।

भाजपा में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव को लेकर दो टूक कहा, ‘आप कैसे नेता हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए थी। रितु जायसवाल बागी नहीं हुई, परिहार की एक-एक जनता, 65 हजार से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी को वोट जिसने दिया और पार्टी तीसरे नंबर पर गई। वहां रितु जायसवाल बागी नहीं थी।… बात टिकट की नहीं, कार्यकर्ताओं की भावना की है।… उस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है। जहां राष्ट्रहित की बात होती है। जहां अंत्योदय की बात होती है।… निश्चित तौर पर जहां ऐसी विचारधारा है, ना लेफ्ट, ना राइट, जहां बात मुख्यधारा से जोड़ने की हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है।’

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तेजस्वी को तौर-तरीके में सुधार लाने की नसीहत देते हुए रितु जायसवाल ने कहा- ‘तेजस्वी यादव को अगर किसी चीज पर काम करने की जरूरत है, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, उनके लिए दरवाजा खुला रखें। लालू प्रसाद यादव में यह गुण था कि वो दूर-दराज से आए गरीब-गुरबा और कार्यकर्ताओं को गले लगाते थे। एक दूरी बनी, जो आज पार्टी का ये हश्र हुआ। इतनी कम सीटों पर आ गई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह अगर कोई है, तो यह है। इस चीज को स्वीकार करना होगा तेजस्वी यादव को। अगर उन्हें बेहतर करना है, तो कार्यकर्ता से उन्हें मिलना होगा। उनके दिल में क्या है, उनका सम्मान तो करना होगा। आप उनकी कद्र नहीं करोगे तो हश्र ये होगा।’

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जब पत्रकारों ने रितु जायसवाल से पूछा कि आपने तेजस्वी यादव को भाई माना था, कलाई पर राखी बांधी थी तो उन्होंने कहा- ‘मुंहभोले भाई थे हमारे, रोहिणी तो अपनी बहनिया थीं। उनसे पूछिए। क्या कमी रह गई थी।’ बता दें कि सीतामढ़ी जिले के सिंहवानी पंचायत की मुखिया के तौर पर चर्चित रितु जायसवाल 2020 के विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से भाजपा की गायत्री देवी से 1569 वोट से हार गईं। राजद ने रितु को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में शिवहर से भी उतारा। इसमें जेडीयू की लवली आनंद से वो 29143 वोट से हार गईं। 2025 का चुनाव उनको बागी बना गया, जब राजद ने उन्हें परिहार के बदले किसी और सीट से लड़ने कहा। रितु निर्दलीय ही परिहार से लड़ गईं और दूसरे नंबर पर रहीं। राजद की कैंडिडेट स्मित गुप्ता तीसरे नंबर पर ही रुक गईं जो पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं। भाजपा की गायत्री देवी फिर जीत गईं। अब रितु भी भाजपा में पहुंच गई हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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