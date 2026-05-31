रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग: IAS योगेश और अभिलाषा पर दर्ज होगी FIR, ईडी से मदद से लेगी SVU

टेंडर फिक्सिंग सेटर रिशुश्री से सांठगांठ में निलंबित आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

Rishu Sri Tender Fixing: सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में आईएएस अफसर अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर के निलंबन के बाद अब उन पर एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। टेंडर फिक्सिंग माफिया रिशु श्री से दोनों की गहरी सांठगांठ थी। दोनों अधिकारियों ने टेंडर माफिया से कमीशन और सेवा लेकर सरकारी खजाने का नुकसान करके अनुचित लाभ पहुंचाया।

राज्य सरकार समुचित साक्ष्य की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विधि विभाग और महाधिवक्ता के परामर्श से एफआईआर पर निर्णय लेगी। साक्ष्य के आधार पर दोनों अफसरों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। एडीजी (विशेष निगरानी इकाई) पंकज कुमार दराद ने कहा कि प्रक्रिया के तहत किसी सरकारी पदाधिकारी पर एफआईआर के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। निलंबन की अधिसूचना में दोनों आईएएस अफसरों पर रिश्वत, कमीशन और अनुचित लाभ के माध्यम से राशि प्राप्त करने का आरोप है। ऐसे में एफआईआर की मंजूरी देने से पहले देखा जाएगा कि ईडी की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने को पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं?

ईडी की रिपोर्ट में क्या? ईडी ने अपनी रिपोर्ट में रिशु श्री के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उनके भ्रष्ट संबंधों को लेकर जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में आईएएस अफसर और ठेकेदार के बीच सीधे लेन-देन की चर्चा नहीं है। ऐसे में उनके विरुद्ध सिर्फ विभागीय कार्यवाही चलाने पर भी फैसला हो सकता है। कई मामलों में विभागीय कार्यवाही के माध्यम से भी भ्रष्ट और दोषी सरकारी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक ट्रैप के मामले में सीधे प्राथमिकी होती है, जबकि अन्य मामलों में सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होती है।