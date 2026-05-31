रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग: IAS योगेश और अभिलाषा पर दर्ज होगी FIR, ईडी से मदद से लेगी SVU
टेंडर फिक्सिंग सेटर रिशुश्री से सांठगांठ में निलंबित आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है।
Rishu Sri Tender Fixing: सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में आईएएस अफसर अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर के निलंबन के बाद अब उन पर एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। टेंडर फिक्सिंग माफिया रिशु श्री से दोनों की गहरी सांठगांठ थी। दोनों अधिकारियों ने टेंडर माफिया से कमीशन और सेवा लेकर सरकारी खजाने का नुकसान करके अनुचित लाभ पहुंचाया।
राज्य सरकार समुचित साक्ष्य की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विधि विभाग और महाधिवक्ता के परामर्श से एफआईआर पर निर्णय लेगी। साक्ष्य के आधार पर दोनों अफसरों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। एडीजी (विशेष निगरानी इकाई) पंकज कुमार दराद ने कहा कि प्रक्रिया के तहत किसी सरकारी पदाधिकारी पर एफआईआर के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। निलंबन की अधिसूचना में दोनों आईएएस अफसरों पर रिश्वत, कमीशन और अनुचित लाभ के माध्यम से राशि प्राप्त करने का आरोप है। ऐसे में एफआईआर की मंजूरी देने से पहले देखा जाएगा कि ईडी की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने को पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं?
ईडी की रिपोर्ट में क्या?
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में रिशु श्री के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उनके भ्रष्ट संबंधों को लेकर जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में आईएएस अफसर और ठेकेदार के बीच सीधे लेन-देन की चर्चा नहीं है। ऐसे में उनके विरुद्ध सिर्फ विभागीय कार्यवाही चलाने पर भी फैसला हो सकता है। कई मामलों में विभागीय कार्यवाही के माध्यम से भी भ्रष्ट और दोषी सरकारी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक ट्रैप के मामले में सीधे प्राथमिकी होती है, जबकि अन्य मामलों में सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होती है।
रिशु श्री के खर्च पर योगेश ने की थी यूरोप की यात्रा
एसवीयू ने ईडी की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रिशुश्री ने योगेश कुमार सागर और उनके आठ रिश्तेदारों को यूरोप की यात्रा कराई थी। 22 जून 2024 से 30 जून 2024 तक की यात्रा में योगेश और उनके परिवार के आठ लोग ऑस्ट्रिया के विएना, सॉल्जवर्ग और वॉल्फगैंग शहर घूमे। आलीशान होटलों में ठहरे। हवाई यात्रा और विदेशी होटलों में रुकने पर करीब 21.92 लाख रुपये खर्च हुए। यह ट्रिप रिशु श्री ने मैनेज किया था। उस वक्त योगेश बुडको में तैनात थे। अभिलाषा कुमारी शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने छत पर रिशुश्री से गार्डेनिंग और ब्यूटिफिकेशन करवाया जिसमें करीब 9 लाख रुपए खर्च हुए।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें