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जेल में बंद रिशुश्री की तबीयत खराब है.., रिमांड का विरोध कर ठेकेदार के वकील ने कोर्ट में क्या कहा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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कील डॉ. अभिषेक प्रियदर्शी ने कहा कि एफआईआर हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गया है। इसमें रिशुश्री नामजद अभियुक्त है। एक वर्ष बाद भी जांच एजेंसी ने अभियुक्त को नोटिस तक नहीं दिया है। जांच एजेंसी ने रिशुश्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल गए 18 दिन हो गए।

जेल में बंद रिशुश्री की तबीयत खराब है.., रिमांड का विरोध कर ठेकेदार के वकील ने कोर्ट में क्या कहा

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में पटना के बेऊर जेल में बंद ठेकेदार रिशुश्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने निगरानी कोर्ट में आवेदन दायर किया। इसी आवेदन पर रिशुश्री के वकील डॉ. अभिषेक प्रियदर्शी ने इसका विरोध किया, जबकि एसवीयू के वकीलों ने रिमांड देने का अनुरोध किया। दोनो पक्षों की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

टेंडर घोटाले में पूछताछ के लिए एसवीयू ने निगरानी कोर्ट में आवेदन दायर कर सात दिनों की पुलिस रिमांड का अनुरोध अदालत से किया। इसका विरोध करते हुए वकील डॉ. अभिषेक प्रियदर्शी ने कहा कि एफआईआर हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गया है। इसमें रिशुश्री नामजद अभियुक्त है। एक वर्ष बाद भी जांच एजेंसी ने अभियुक्त को नोटिस तक नहीं दिया है। जांच एजेंसी ने रिशुश्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल गए 18 दिन हो गए। कानून के अनुसार, अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में 15 दिनों के भीतर जांच करने वाली एजेंसी पुलिस रिमांड ले सकती है। बेऊर जेल में बंद रिशु श्री की तबीयत खराब है।

विदित है कि एसवीयू ने 27 मई को ठेकेदार रिशु श्री को उसके मीठापुर स्थित कांताराम सखी एन्क्लेव से गिरफ्तार किया था। छापे के दौरान उसके आवास से दो करोड़ के जेवरात तथा 2.5 लाख रुपये नगद, हीरे, सोने और चांदी के गहने बरामद हुए थे। ठेकेदार रिशु श्री पर सरकारी टेंडरों में हेराफेरी और अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाने व अफसरों के साथ मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया मैनेज करने का आरोप है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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