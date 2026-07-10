राइफल, रिवॉल्वर, करोड़ों की जमीन, आधा किलो सोना; आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता कितनी अमीर?

रेखा गुप्ता विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से स्नातक हैं और उनके पास बाकरगंज दलदली में कामर्शियल भवन, कंकड़बाग में आवासीय भवन के अलावा करोड़ों की लागत की गैरआवासीय भूखंड है।

Bankipur Upchunav: बांकीपुर के रण में सियासी महाभारत चरम की ओर है। गुरुवार को पांच उम्मीदवारों ने नामांकन भरा जिनमें महागठबंधन की ओर से राजद की रेखा गुप्ता भी शामिल हैं। 46 वर्षीय रेखा गुप्ता करोड़ों की चल-अचल संपत्ति की मालकिन हैं जिनमें जमीन, सोना शामिल हैं।। राबड़ी देवी की तरह इनकी आय का मुख्य स्रोत डेयरी और किराया है। बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणिए होने वाला है।

रेखा गुप्ता विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से स्नातक हैं और उनके पास बाकरगंज दलदली में कामर्शियल भवन, कंकड़बाग में आवासीय भवन के अलावा करोड़ों की लागत की गैरआवासीय भूखंड है। उनके नाम पर एक राइफल का जबकि पति रंजय कुमार के नाम पर एक रिवॉल्वर है। रेखा गुप्ता के पास 3.5 लाख की गाड़ी है। उनके पास 500 ग्राम सोने के गहने हैं जिसका बाजार मूल्य 67 लाख 32 हजार 500 रुपये बताया गया है। पति के पास 100 ग्राम सोने के गहने हैं। इनके पास नकदी 80 हजार रुपये जबकि बैंक में मात्र 16 हजार दो रुपये हैं। रेखा गुप्ता पर संपत्ति विवाद को लेकर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है।

राजद की रेखा समेत पांच ने पर्चा भरा बांकीपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें भाजपा के अभिषेक कुमार सिन्हा ‘बंटी’, राजद की रेखा कुमारी गुप्ता, रालोजपा के तनवीर आलम और दो निर्दलीय अनिल दास और महेश कुमार शामिल हैं। कुल आठ उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भर चुके हैं। गुरुवार को नामांकन करनेवाले उम्मीदवारों में अभिषेक कुमार बंटी, अनिल कुमार, महेश कुमार पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। रेखा गुप्ता और तनवीर आलम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है।