मोतिहारी मेयर के पति पर एक लाख का इनाम; 100 अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर देवा गु्प्ता

मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर पुलिस ने एक लाख का इनाम रखा है। देवा गुप्ता पर हत्या,रंगदारी,जमीन कब्जा समेत 28 संगीन मामले दर्ज हैं। दो मामलों में फरार बताए जा रहे हैं। जिले के 100 अपराधियों की लिस्ट में देवा टॉप पर हैं। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में सक्रिय और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।

जिसके तहत 100 अपराधियों की एक सूची तैयार की गई है। जिसमें शराब माफिया, भू-माफिया, हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसे गंभीर मामलों के आरोपी शामिल हैं।पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है,अगर वे 10 दिनों के भीतर पुलिस या कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।