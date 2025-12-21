मोतिहारी मेयर के पति पर एक लाख का इनाम; 100 अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर देवा गु्प्ता
मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता पर पुलिस ने एक लाख का इनाम रखा है। मोतिहारी एसपी ने बताया कि जिले के 100 अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर है। पुलिस ने 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया है, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई होगी।
मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर पुलिस ने एक लाख का इनाम रखा है। देवा गुप्ता पर हत्या,रंगदारी,जमीन कब्जा समेत 28 संगीन मामले दर्ज हैं। दो मामलों में फरार बताए जा रहे हैं। जिले के 100 अपराधियों की लिस्ट में देवा टॉप पर हैं। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में सक्रिय और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।
जिसके तहत 100 अपराधियों की एक सूची तैयार की गई है। जिसमें शराब माफिया, भू-माफिया, हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसे गंभीर मामलों के आरोपी शामिल हैं।पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है,अगर वे 10 दिनों के भीतर पुलिस या कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने साफ किया कि अपराधी चाहे जितना प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आने वाले दिनों में फरार अपराधियों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता के अलावा शराब माफिया राजेश राय पर 35 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं माफिया रणजीत गुप्ता पर 20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें देवा गुप्ता राजद के मोतिहारी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं।