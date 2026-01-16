राजस्व अधिकारियों को हफ्ते में दो बार ये काम करना होगा, डिप्टी CM विजय सिन्हा का फरमान

संक्षेप: बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारी अब सप्ताह में दो दिन, सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि शिकायतों का डिजिटल संधारण होगा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारी सप्ताह के दो कार्य दिवस सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों की शिकायतें सुनेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि राजस्व प्रशासन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करना है। सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य जन-सुनवाई, शिकायतों का डिजिटल संधारण तथा कार्यालयों में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता से व्यवस्था और अधिक जवाबदेह बनेगी।

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू सात निश्चय-3 के तहत ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए हमारा लक्ष्य है कि राजस्व से जुड़ी हर सेवा समयबद्ध हो। आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का डिजिटल संधारण अनिवार्य किया गया है। इससे शिकायतों की निगरानी आसान होगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। प्रमंडलीय आयुक्त अपने-अपने प्रमंडलों में तथा समाहर्ता अपने जिले में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। उनका मुख्य दायित्व होगा कि राजस्व से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जाए।