राजस्व कर्मी एक लाख, दारोगा 40000 की घूस लेते गिरफ्तार; निगरानी का पटना-सीवान में छापा

संक्षेप: निगरानी ने पटना जिले में मसौढ़ी अंचल के नदौल पंचायत राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को एक लाख रुपये जबकि सीवान जिले के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को दो घूसखोर सरकारी कर्मियों को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। पटना जिले में मसौढ़ी अंचल के नदौल पंचायत राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को एक लाख रुपये जबकि सीवान जिले के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया। पूछताछ के बाद दोनों सरकारी कर्मियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक नदौल पंचायत का राजस्व कर्मचारी राजा कुमार एक लाख रुपये घूस लेते अंचल कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जहानाबाद के धनौत निवासी रवीश कुमार ने जमीन का परिमार्जन किए जाने के एवज में घूस मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिलने पर निगरानी डीएसपी मो वसीम फिरोज के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गयी। इस दौरान राजस्व कर्मचारी को एक लाख रुपये घूस के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दूसरे मामले में सीवान के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को सीवान-रघुनाथपुर रोड पर महाराणा प्रताप चौक के समीप एक चाय दुकान से 40 हजार रुपये घूस की रकम के साथ पकड़ा गया। उनके विरुद्ध जीवी नगर फलपूरा के सुनील कुमार ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी।