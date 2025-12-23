Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRevenue official arrested taking one lakh bribe sub inspector 40000 vigilance raid in patna and siwan
राजस्व कर्मी एक लाख, दारोगा 40000 की घूस लेते गिरफ्तार; निगरानी का पटना-सीवान में छापा

संक्षेप:

निगरानी ने पटना जिले में मसौढ़ी अंचल के नदौल पंचायत राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को एक लाख रुपये जबकि सीवान जिले के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया।

Dec 23, 2025 09:44 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को दो घूसखोर सरकारी कर्मियों को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। पटना जिले में मसौढ़ी अंचल के नदौल पंचायत राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को एक लाख रुपये जबकि सीवान जिले के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया। पूछताछ के बाद दोनों सरकारी कर्मियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक नदौल पंचायत का राजस्व कर्मचारी राजा कुमार एक लाख रुपये घूस लेते अंचल कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जहानाबाद के धनौत निवासी रवीश कुमार ने जमीन का परिमार्जन किए जाने के एवज में घूस मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिलने पर निगरानी डीएसपी मो वसीम फिरोज के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गयी। इस दौरान राजस्व कर्मचारी को एक लाख रुपये घूस के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दूसरे मामले में सीवान के सिसवन थाना के दारोगा कन्हैया सिंह को सीवान-रघुनाथपुर रोड पर महाराणा प्रताप चौक के समीप एक चाय दुकान से 40 हजार रुपये घूस की रकम के साथ पकड़ा गया। उनके विरुद्ध जीवी नगर फलपूरा के सुनील कुमार ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया गया था कि आरोपी दारोगा सिसवन थाना में दर्ज एक कांड संख्या 309/25 में उनकी बहन का नाम हटाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जांचोपरांत डीएसपी विप्लव कुमार के नेतृत्व में गठित निगरानी दल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया।