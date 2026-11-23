राजस्व अधिकारियों की DCLR पद पर हो तैनाती, संघ ने फिर सड़क पर उतरने की दी चेतावनी
पटना में हुई बैठक में संघ ने सरकार से मांग की कि 29 अप्रैल को हुए समझौते का पालन हो, जिसके आधार पर हड़ताल वापस लिया गया था। राजस्व सेवा के सभी वरीय पदों को धोखे से ले लिया गया है, जिसे फिर से लौटाया जाए।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में एक बार फिर राजस्व अधिकारी औऱ अंचलाधिकारियों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। इन अफसरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरी करे वरना वो फिर से सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) की वार्षिक आमसभा रविवार को अधिवेशन भवन में हुई। इसमें अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, कानूनगो सहित संघ से जुड़े लगभग 400 पदाधिकारी शामिल हुए। आमसभा में राजस्व अधिकारियों के दो संगठनों बिरसा और बिरसा यूनाईटेड को विलय कर बिरसा के बैनर तले ही काम करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में संघ ने सरकार से मांग की कि 29 अप्रैल को हुए समझौते का पालन हो, जिसके आधार पर हड़ताल वापस लिया गया था। राजस्व सेवा के सभी वरीय पदों को धोखे से ले लिया गया है, जिसे फिर से लौटाया जाए वरना संघ के सदस्य फिर से सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। राजस्व सेवा के वरीय पद मसलन डीसीएलआर, डीएलएओ को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से फिर से राजस्व सेवा में लाया जाए।
सेवा के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की व्यवस्था का नए सिरे से निर्धारण और राजस्व कार्यों के निष्पादन के लिए एसओपी की मांग की गई। पारदर्शी व न्यायसंगत स्थानांतरण नीति, राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से संबंधित प्रक्रियात्मक व प्रशासनिक व्यवस्था करने की मांग की गई। संघ ने बिरसा के आधिकारिक मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया।
मौके पर नारायण तिवारी, हेमंत कुमार झा, राजेश कुमार सिंह सहित राजस्व अधिकारी, ग्रामीण विकास सेवा संघ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संघ समेत कई संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे।