Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRevenue department employees leaves cancelled until 31 December action on orders of deputy cm Vijay sinha
31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द; डिप्टी CM विजय सिन्हा के आदेश पर विभाग का ऐक्शन

31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द; डिप्टी CM विजय सिन्हा के आदेश पर विभाग का ऐक्शन

संक्षेप:

लंबित भूमि विवादों और राजस्व संबंधित मामलों को लेकर डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के एडीएम राजस्व, डीसीएलआर, सीओ व राजस्व कर्मियों की छुट्टी 31 दिसम्बर तक रद्द कर दी है।

Dec 23, 2025 08:04 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के एडीएम राजस्व, डीसीएलआर, सीओ व राजस्व कर्मियों की छुट्टी 31 दिसम्बर तक रद्द कर दी है। विभाग के सचिव जय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरपुर के जनकल्याण संवाद में फरियादियों की समस्याओं को सुनने के क्रम में ही उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिसके प्रधान सचिव सीके अनिल ने राजस्व कर्मियों की छुट्टी रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद ही विभाग ने सभी राजस्व कर्मी व अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। सोमवार को मुजफ्फरपुर में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उनके तल्ख तेवर को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

ये भी पढ़ें:फुल ऐक्शन में विजय सिन्हा; सीओ को फटकार, राजस्व कर्मी का ऑन स्पॉट सस्पेंशन

कार्यक्रम के दौरान जमीन से जुड़े मामलों को लेकर उन्होंने सीओ और राजस्व कर्मियों को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। साथ ही 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों और शिकायतों के निपटारे का आदेश दिया था। जिसके बाद विभाग ने राजस्वकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया है।