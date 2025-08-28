Revenue clerk caught by surveillance taking 20 thousand in Khagaria demanded 1 lakh deal made for 30 thousand 1 लाख डिमांड, 30 हजार में सौदा, 20 हजार लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा क्लर्क; घूसखोर की शामत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRevenue clerk caught by surveillance taking 20 thousand in Khagaria demanded 1 lakh deal made for 30 thousand

1 लाख डिमांड, 30 हजार में सौदा, 20 हजार लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा क्लर्क; घूसखोर की शामत

आरोपी ने एक लाख की डिमांड की थी। पैरवी पर तीस हजार में काम करने के लिए तैयार हो गया था। 

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, खगड़िया, नगर संवाददाताThu, 28 Aug 2025 03:38 PM
share Share
Follow Us on
1 लाख डिमांड, 30 हजार में सौदा, 20 हजार लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा क्लर्क; घूसखोर की शामत

बिहार के खगड़िया में अलौली अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सतेन्द्र सिंह को निगरानी की टीम ने 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई खगड़िया से झीमा गांव जाने वाली सड़क के हेलनाधार पुल के उत्तरी छोर के निकट की गई। आरोपी दाखिल खारिज के लिए एक लाख की डिमांड कर रहा था। काफी पैरवी के बाद तीस हजार में काम करने के लिए तैयार हुआ था।

निगरानी के डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। कुछ दिन पहले अलौली के सहोरवा निवासी मदन साह के पुत्र गुड्डू कुमार ने शिकायत की थी कि राजस्व कर्मचारी जमीन का दाखिल-खारिज करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं। निगरानी की टीम ने छानबीन शुरू की और सत्यापन के बाद बुधवार को कार्रवाई की। टीम ने राजस्व कर्मी को 20 हजार रुपए के रिश्वत की राशि के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:बिहार के बड़े अधिकारी 1 लाख लेते गिरफ्तार, पीएम की योजना में मांगा था घूस

रिश्वत की राशि लेने में गिरे थे साढ़े सात हजार

खगड़िया जिले के अलौली अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सतेन्द्र सिंह बुधवार को रिश्वत लेने के जल्दबाजी में 20 हजार में से साढ़े सात हजार रुपए जेब से गिर गया था। निगरानी की टीम ने कार्रवाई के बाद पत्रकारों को बताया कि अलौली अंचल क्षेत्र के अमौसी मौजा में गुड्डू कुमार से उसकी जमीन के दाखिल खारिज कराने के एवज में रिश्वत की राशि मांगी गई थी। रिश्वत की राशि जैसे ही खगड़िया से झीमा गांव के निकट हेलना पुल के पास जैसे ही रिश्वत की 20 हजार रुपए दिए तो जल्दबाजी में साढे़ सात हजार रुपए वहां ही गिर गया। इस बीच कार्रवाई के लिए पहुंचे निगरानी की टीम ने जमीन पर गिरे हुए पैसे को बरामद किया।

ये भी पढ़ें:महिला SI ने वर्दी पर लगाया दाग, 12 हजार लेते विजिलेंस ने रंगे हाथ दबोचा

रिजेक्ट कर दिया था आवेदन

रिश्वत के एवज में मांगी गई थी पहले एक लाख, फिर 30 हजार, अंतत: 20 हजार में फाइनल हुआ था। बताया जा रहा है कि अमौसी मौजा के लिए जब खरीदी गई जमीन के दाखिल खारिज के लिए जब आवेदन किया तो किसी कारण से वह आवेदन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद दोबारा आवेदन किया गया। इसके दाखिल खारिज किए जाने के नाम पर एक लाख की मांग की गई। फिर 30 हजार रुपए की डिमांड की गई। अंतत: 20 हजार रुपए रिश्वत के एवज में दाखिल खारिज किए जाने की डील फाइनल हुई और इसका प्रमाण निगरानी की टीम के सत्यापन के दौरान भी मिला।

ये भी पढ़ें:बिहार की घूसखोर दारोगा, केस में नाम हटाने के लिए मांगी रिश्वत; SP ने लिया ऐक्शन
ये भी पढ़ें:छपरा में 30 हजार की घूस लेते भू-अर्जन का क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी ने दबोचा

चाय के दुकान पर बुलाया था

निगरानी की टीम के द्वारा राजस्व कर्मचारी को दोपहर से ही ट्रैक किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी ने पहले गुड्डू को महिला थाना स्थित एक चाय के दुकान पर बुलाया था। वहां निगरानी की टीम जब ट्रैक कर रही थी तो वह नहीं मिला। गुड्डू के देर से आने के कारण वह अमौसी चला गया था और जब वहां से लौट रहा था तो उसे रास्ते में ही रिश्वत की राशि दी गई और ट्रैक कर रही निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:50 हजार लेते राजस्व कर्मी को विजिलेंस ने दबोचा, दाखिल खारिज के लिए मांगा था घूस