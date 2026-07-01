बिहार में रिटायर्ड टीचर ने पत्नी की याद में बनवाया मंदिर, मूर्ति रख करवाई प्राण-प्रतिष्ठा

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपनी पत्नी के निधन के बाद उनकी याद में मंदिर बनवाया है। इस मंदिर में रिटायर्ड टीचर की पत्नी की मूर्ति रखी गई है और मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा भी की गई है।

बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में बना एक मंदिर इन दिनों काफी चर्चा में है। इस मंदिर को एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में बनवाया है। मंदिर में रिटायर्ड प्रधानाध्यापक आचार्य पंडित देवदत्त पांडेय ने अपनी पत्नी की प्रतिमा लगवाई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनवाने में कुल 25 लाख रुपये की लागत आई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंडित देवदत्त पांडेय ने अपने बेटों से पैसों की मदद लेकर अपनी पत्नी की याद में मंदिर बनाया है। इस मंदिर में लगी आचार्य पंडित देवदत्त पांडेय की दिवंगत पत्नी सावित्री पांडेय की मूर्ति भी काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति का निर्माण जयपुर में हुआ है और इसे वहीं से मंगवाया गया है। मंदिर में मूर्ति का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह भी बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया थ।

देवदत्त पांडेय की पत्नी सावित्री पांडेय भी एक शिक्षिका थीं। साल 2010 में देवदत्त पांडे सेवानिवृत्त हुए थे। वो सुगौली हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रहे। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी ने अपना पूरा जीवन लोगों के बीच शिक्षा बांटने में बिताया। पत्नी सावित्री पांडेय के निधन के बाद देवदत्त पांडेय ने इस मंदिर के निर्माण की कल्पना की थी और वो इसके लिए प्रयासरत थे।

बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण करीब छह महीने पहले पूरा हुआ था। मंगलवार को स्वर्गीय सावित्री पांडेय की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर को लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि यह पहल पति-पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इलाके के लोगों का मानना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी।