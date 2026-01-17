Hindustan Hindi News
पटना में रिटायर्ड शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, घर में मिली खून से सनी लाश

संक्षेप:

पटना की एजी कॉलोनी में एक रिटायर्ड महिला टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला के पति की पूर्व में मौत हो चुकी है। वह अकेले ही रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

Jan 17, 2026 01:19 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की राजधानी पटना में एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षिका की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को बुजुर्ग महिला की खून से सनी लाश शनिवार सुबह उनके घर से मिली। वारदात शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम को बुलाया गया। पुलिस ने नौकरानी समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।

हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। मृतका का नाम माधवी कुमारी था। उनके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। वह पटना में अकेले रहती थीं। उनके दो बेटे दिल्ली और देहरादून में रहते हैं। महिला की उम्र 77 साल थी। वह सरकारी टीचर रह चुकी हैं। उनकी सोने की चेन और अंगूठी गायब बताई जा रही है। पुलिस लूट के इरादे से हत्या समेत अन्य एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

पटना सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि एजी कॉलोनी के सी-71 नंबर मकान में एक महिला का शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया है। बुजुर्ग महिला के पति एजी ऑफिस में काम करते थे। उनका 2022 में ही देहांत हो चुका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के आधार पर)

