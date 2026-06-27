रिटायर्ड जज से कुछ नहीं होगा... सम्राट चौधरी के न्यायिक आयोग पर भरत तिवारी की मां-भाई को भरोसा नहीं

भरत तिवारी के एनकाउंटर की न्यायिक आयोग से जांच पर परिजन को भरोसा नहीं है। भरत के मां और भाई ने सीबीआई या सीटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एसपी और डीआईजी को भी पद से हटाने की मांग की है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर में फिर नया मोड़ आया है। भरत भूषण तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच पर सवाल उठा दिया है। परिजन को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच पर भरोसा नहीं है। भरत की मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी का कहना है कि रिटायर्ड जज से कुछ नहीं होगा। इस केस की जांच कम से कम सीटिंग जज या फिर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने शाहाबाद के डीआईजी और भोजपुर के एसपी को भी हटाने की मांग की है।

सम्राट सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी थी। सिन्हा ने गुरुवार को भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की थी।

भरत की मां आशा देवी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "जज साहब आए थे। बोल रहे थे कि आप आइए, बयान दीजिए। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तब कार्रवाई होगी।" मां का कहना है कि उन्हें इस जांच से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

'एफआईआर के 6 दिन बाद भी पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं' वहीं, भाई चंदन तिवारी ने कहा है कि कम से कम सीटिंग जज से जांच कराई जाए। न्यायिक जांच से न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। चंदन ने कहा कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के 6 दिन बाद भी आरोपी तत्कालीन जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की मुख्य लड़ाई जगदीशपुर के एसडीओ से थी। मगर, जांच में एसडीओ का नाम ही दबाया जा रहा है। हालांकि चंदन का कहना है कि उसे पता नहीं कि मां की ओर से दर्ज प्राथमिकी में एसडीएम का नाम है या नहीं।

भरत तिवारी की बहन का आरोप है कि मामले की लीपापोती करने के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराई जा रही। इधर, भरत के परिजन की ओर से लगातार लगाये जा रहे आरोप और बदल रही मांग से प्रशासन की परेशानी बढ़ती जा रही है।

एसपी के धमकाने के आरोप का पुलिस ने किया खंडन भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी को भोजपुर के एसपी राज की ओर से धमकाने के आरोप का पुलिस ने खंडन किया है। सबूत के तौर पर पुलिस की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है। भोजपुर पुलिस के बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत तिवारी के परिजन को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए उनका पक्ष जानने गए थे। उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना था।

पुलिस के अनुसार, पूरी बातचीत के दौरान शाहपुर थाने की पुलिस के साथ महिला सिपाही भी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मुलाकात के दौरान भरत के परिजन की ओर से ही एसपी से भीड़ से हटकर बात करने का इशारा किया गया। इसके बाद एसपी महज तीन से चार कदम दूर परिजन से बात कर रहे थे। उस दौरान परिवार की ओर से सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया गया था।