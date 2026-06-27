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रिटायर्ड जज से कुछ नहीं होगा... सम्राट चौधरी के न्यायिक आयोग पर भरत तिवारी की मां-भाई को भरोसा नहीं

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
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भरत तिवारी के एनकाउंटर की न्यायिक आयोग से जांच पर परिजन को भरोसा नहीं है। भरत के मां और भाई ने सीबीआई या सीटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एसपी और डीआईजी को भी पद से हटाने की मांग की है। 

रिटायर्ड जज से कुछ नहीं होगा... सम्राट चौधरी के न्यायिक आयोग पर भरत तिवारी की मां-भाई को भरोसा नहीं

बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर में फिर नया मोड़ आया है। भरत भूषण तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच पर सवाल उठा दिया है। परिजन को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच पर भरोसा नहीं है। भरत की मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी का कहना है कि रिटायर्ड जज से कुछ नहीं होगा। इस केस की जांच कम से कम सीटिंग जज या फिर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने शाहाबाद के डीआईजी और भोजपुर के एसपी को भी हटाने की मांग की है।

सम्राट सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी थी। सिन्हा ने गुरुवार को भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की थी।

भरत की मां आशा देवी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "जज साहब आए थे। बोल रहे थे कि आप आइए, बयान दीजिए। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तब कार्रवाई होगी।" मां का कहना है कि उन्हें इस जांच से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

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'एफआईआर के 6 दिन बाद भी पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं'

वहीं, भाई चंदन तिवारी ने कहा है कि कम से कम सीटिंग जज से जांच कराई जाए। न्यायिक जांच से न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। चंदन ने कहा कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के 6 दिन बाद भी आरोपी तत्कालीन जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की मुख्य लड़ाई जगदीशपुर के एसडीओ से थी। मगर, जांच में एसडीओ का नाम ही दबाया जा रहा है। हालांकि चंदन का कहना है कि उसे पता नहीं कि मां की ओर से दर्ज प्राथमिकी में एसडीएम का नाम है या नहीं।

भरत तिवारी की बहन का आरोप है कि मामले की लीपापोती करने के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराई जा रही। इधर, भरत के परिजन की ओर से लगातार लगाये जा रहे आरोप और बदल रही मांग से प्रशासन की परेशानी बढ़ती जा रही है।

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एसपी के धमकाने के आरोप का पुलिस ने किया खंडन

भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी को भोजपुर के एसपी राज की ओर से धमकाने के आरोप का पुलिस ने खंडन किया है। सबूत के तौर पर पुलिस की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है। भोजपुर पुलिस के बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत तिवारी के परिजन को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए उनका पक्ष जानने गए थे। उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना था।

पुलिस के अनुसार, पूरी बातचीत के दौरान शाहपुर थाने की पुलिस के साथ महिला सिपाही भी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मुलाकात के दौरान भरत के परिजन की ओर से ही एसपी से भीड़ से हटकर बात करने का इशारा किया गया। इसके बाद एसपी महज तीन से चार कदम दूर परिजन से बात कर रहे थे। उस दौरान परिवार की ओर से सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया गया था।

बयान में एसपी की ओर से चंदन तिवारी को धमकी देने या दबाव देने से इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के भाई की ओर से किसी के बहकावे में इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं। बता दें कि 24 जून की रात एसपी भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात करने उनके घर गए थे। उसके बाद चंदन ने आरोप लगाया कि एसपी की ओर से उन्हें धमकाया जा रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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