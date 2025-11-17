बिहार चुनाव में रिटायर्ड DGP, IG हारे; VRS वाले ADG और SP जीत गए, बाकी अफसरों का हाल?

संक्षेप: Bihar Chunav Result: पूर्व आईपीएस अधिकारियों में भोरे विधानसभा से सुनील कुमार को एक बार फिर सफलता मिली है। असम-मेघालय कैडर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बिहार विधानसभा पहुंचने वाले दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं।

Bihar Chunav Result: 18वीं बिहार विधानसभा में राजनीति के पारंपरिक चेहरों से इतर कई प्रोफेशनल्स ने भी कदम रखा है। इनमें दो पूर्व आईपीएस, एक पूर्व आईआरएस, एक पूर्व बीडीओ, दो डॉक्टर सहित कई अधिवक्ता, कलाकार, इंजीनियर व खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में सफल रहे दर्जनों प्रोफेशनल्स राजनीति के इस बड़े मैदान में फेल भी हुए। उनकी बिहार विधानसभा तक पहुंचने की इच्छा अधूरी रह गयी।

पूर्व आईपीएस अधिकारियों में भोरे विधानसभा से सुनील कुमार को एक बार फिर सफलता मिली है। बिहार पुलिस में डीजी पद से वीआरएस लेकर राजनीति में उतरे सुनील कुमार वर्तमान बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री भी हैं। असम-मेघालय कैडर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बिहार विधानसभा पहुंचने वाले दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं। लोकसभा में निर्दलीय के रूप में मिली हार के बाद भाजपा के टिकट पर बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ कर आनंद मिश्र पहली बार विधायक बने हैं। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे सुजीत कुमार दरभंगा के गौरा बौराम क्षेत्र से भाजपा के विधायक बने हैं। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की नौकरी छोड़ कर राजद से महिषी के मैदान में उतरे गौतम कृष्णा को भी सफलता मिली है।