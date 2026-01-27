पटना के होटल ग्रैंड शिला के कमरा नंबर-103 में क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारी की लाश से हड़कंप
बिहार की राजधानी पटना के एक होटल के कमरे में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिली है। होटल में ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटना के जक्कनपुर इलाके में स्थित होटल ग्रैंड शिला में करीब 8-9 दिन पहले ब्रिटिश अधिकारी ने एक कमरा लिया था। मृतक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का नाम अजय कुमार शर्मा बताया जा रहा है। अजय कुमार शर्मा के बारे में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो इंग्लैंड में बिजली विभाग में काम करते थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके थे।
कहा जा रहा है कि अजय कुमार शर्मा बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। रविवार को अजय किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। हालांकि, शाम करीब साढ़े चार बजे वो होटल में वापस लौट आए थे। इस दिन आखिरी बात उन्होंने होटल में वाईफाई को लेकर होटल कर्मियो से बातचीत की थी।
सोमवार को काफी देर तक कोई भी हलचल नहीं होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची जक्कनपुर थाना पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलाया। कमरे में अजय कुमार शर्मा की लाश पड़ी थी। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की है। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है।
मृतक के कमरे से पुलिस को एक सूटकेस मिला है। इसके जरिए पुलिस को अजय कुमार शर्मा के परिजनों की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रिटायर्ड अधिकारी के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश जारी है।