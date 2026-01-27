Hindustan Hindi News
पटना के होटल ग्रैंड शिला के कमरा नंबर-103 में क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारी की लाश से हड़कंप

संक्षेप:

पटना के जक्कनपुर इलाके में स्थित होटल ग्रैंड शिला में करीब 8-9 दिन पहले ब्रिटिश अधिकारी ने एक कमरा लिया था। मृतक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का नाम अजय कुमार शर्मा बताया जा रहा है।

Jan 27, 2026 07:49 am IST
बिहार की राजधानी पटना के एक होटल के कमरे में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिली है। होटल में ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटना के जक्कनपुर इलाके में स्थित होटल ग्रैंड शिला में करीब 8-9 दिन पहले ब्रिटिश अधिकारी ने एक कमरा लिया था। मृतक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का नाम अजय कुमार शर्मा बताया जा रहा है। अजय कुमार शर्मा के बारे में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो इंग्लैंड में बिजली विभाग में काम करते थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके थे।

कहा जा रहा है कि अजय कुमार शर्मा बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। रविवार को अजय किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। हालांकि, शाम करीब साढ़े चार बजे वो होटल में वापस लौट आए थे। इस दिन आखिरी बात उन्होंने होटल में वाईफाई को लेकर होटल कर्मियो से बातचीत की थी।

सोमवार को काफी देर तक कोई भी हलचल नहीं होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची जक्कनपुर थाना पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलाया। कमरे में अजय कुमार शर्मा की लाश पड़ी थी। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की है। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है।

मृतक के कमरे से पुलिस को एक सूटकेस मिला है। इसके जरिए पुलिस को अजय कुमार शर्मा के परिजनों की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रिटायर्ड अधिकारी के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
