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रिटायर रेलकर्मी ने रात में पत्नी का गला रेता फिर किया सरेंडर, बिहार में पति की हैवानियत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, जमालपुर, मुंगेर
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बिहार में एक पति ने रात के वक्त पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। 

munger husband killed wife
मुंगेर मे रिटायर रेलकर्मी ने पत्नी की हत्या कर दी है।

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। बिहार में मुंगेर जिला के आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना बुधवार रात्रि 1:00 बजे के करीब की है। वारदात के बाद आरोपी पति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। वहीं, दो मासूम बेटियों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। मृतका के मायके वालों ने पति और उसके परिजनों पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है।

दरअसल, पूरी घटना आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र के सदर बाजार फाड़ी के समीप की है। मृतका की पहचान पूजा देवी के रूप में हुई है। पूजा की शादी वर्ष 2015 में भागलपुर के इशाकचक निवासी अमर कुमार की बेटी के रूप में धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी दशरथ मंडल से हुई थी। दशरथ मंडल रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था और वीआरएस लेकर सेवानिवृत्त हो चुका था। दोनों की दो बेटियां भी हैं। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ वर्षों बाद ही पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा।

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दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार पारिवारिक स्तर पर समझौते की कोशिश भी हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। एक बार मामला थाने तक भी पहुंचा था। इधर, मृतका के भाई शुभम कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब एक साल पहले भी मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद थाने में आवेदन दिया गया था और समझौता कराया गया था। बुधवार की देर रात करीब 12:30 बजे जमालपुर पुलिस ने पूजा के भाई को फोन कर उसकी हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंचे, जहां पूजा खून से लथपथ मृत पड़ी थी और उसका गला धारदार हथियार से रेता हुआ था।

वहीं, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति दशरथ मंडल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, इस पूरे मामले पर जमालपुर थानाध्यक्ष पंकज पासवान ने बताया कि आरोपी पति ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मां की हत्या के बाद दो मासूम बेटियां अब मां की ममता से महरूम हो गई हैं, वहीं परिवार में चीख-पुकार मची हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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