बिहार: वीबी जी रामजी योजना में मजदूरों के काम करने पर रोक हटी, सरकार ने क्यों लिया फैसला

बिहार में वीबी जी रामजी योजना में मजदूरों के काम करने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। दरअसल राज्य में आए सुखाड़ को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।

हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना। फसल-बुआई कटाई को लेकर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी रामजी योजना में मजदूरों से काम नहीं लेने पर रोक हटा दी गई है। बिहार के 22 जिलों में बाढ़ और 16 जिलों में सुखाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। बीते दिनों बिहार दौरे पर आए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल से राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस मसले पर बातचीत की थी।केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की प्रत्याशा में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की यह अधिसूचना 22 अक्तूबर से प्रभावी होगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 16 जून को ही कृषि-जलवायु क्षेत्रवार चरम कृषि मौसम अधिसूचित किया गया था। इसके तहत 22 अक्तूबर से 10 दिसंबर तक खरीफ फसल की कटनी व रबी बुआई का मौसम तय है। इस अवधि में वीबी जी रामजी योजना में कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकेगा और न ही कोई योजना पर काम हो सकेगा। लेकिन, इस वर्ष राज्य के 22 जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, वैशाली, सुपौल, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण, पटना, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में खरीफ फसल की व्यापक क्षति के कारण कटनी के लिए मजदूरों की मांग नगण्य रह गई है। साथ ही खेतों में जलजमाव के कारण रबी की बुआई भी विलंबित होगी। इसलिए अधिसूचित अवधि में कृषि कार्य में मजदूरों को काम नहीं मिल सकेंगे। ऐसे में ग्रामीण परिवारों विशेषकर भूमिहीन श्रमिक परिवारों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कें व सामुदायिक परिसंपत्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।