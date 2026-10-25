भाजपा एमएलसी के होटल में रेस्टोरेंट कैप्टन की हत्या, साथी कर्मी ने चाकू गोदकर मारा; दो गिरफ्तार
अनीश को होटल में काम करने वाले साथियों ने ही बाइक की चाभी के विवाद में चाकू से गोद कर मार दिया। दो अन्य कर्मी जख्मी हैं।
गोपालगंज, हमारे संवाददाता। बिहार के गोपालगंज में बंजारी मोड़ स्थित भाजपा एमएलसी के राजीव रेजेंसी होटल में शनिवार की देर रात बाइक की चाबी को लेकर हुए विवाद में रेस्टोरेंट कैप्टन अनीश कुमार (18) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक मीरगंज थाने के सिंगहा टोला टड़वा गांव निवासी स्व. विजेंद्र सिंह का बेटा था। हमले में एक अन्य कर्मी सोनू कुमार भी जख्मी हो गया। पुलिस ने मामले में होटल के दो कर्मियों गौतम कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद मृतक के परिजन और संबंधी शव लेकर होटल पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।
अनीश कुमार की हत्या के दोनों आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के हजरतपुर गांव के निवासी हैं। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने होटल के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात अनीश किचेन में खाना निकालने गया था। इसी दौरान साथी कर्मी राहुल ने उससे बाइक की चाबी मांगी। अनीश ने चाबी मैनेजर को देने और उनसे मांग लेने को कहा। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल और गौतम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
एसपी को बुलाने की मांग
इस हमले अनीश के साथ होटल स्टाफ सोनू भी घायल हो गया। दोनों को आनन फानन में मॉडल सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अनीश को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। गोरखपुर ले जाने के दौरान कुशीनगर के समीप उसकी मौत हो गई। अनीश की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी होटल पहुंचे और मुख्य गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। वे आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ होटल मालिक और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। मृतक की मां ने कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाए।
एसडीपीओ मौके पर पहुंचे
सूचना मिलने पर पर सदर एसडीपीओ-1 चंदन कुमार और नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार प्रभाकर पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता देने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें