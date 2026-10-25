भाजपा एमएलसी के होटल में रेस्टोरेंट कैप्टन की हत्या, साथी कर्मी ने चाकू गोदकर मारा; दो गिरफ्तार

अनीश को होटल में काम करने वाले साथियों ने ही बाइक की चाभी के विवाद में चाकू से गोद कर मार दिया। दो अन्य कर्मी जख्मी हैं।

गोपालगंज, हमारे संवाददाता। बिहार के गोपालगंज में बंजारी मोड़ स्थित भाजपा एमएलसी के राजीव रेजेंसी होटल में शनिवार की देर रात बाइक की चाबी को लेकर हुए विवाद में रेस्टोरेंट कैप्टन अनीश कुमार (18) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक मीरगंज थाने के सिंगहा टोला टड़वा गांव निवासी स्व. विजेंद्र सिंह का बेटा था। हमले में एक अन्य कर्मी सोनू कुमार भी जख्मी हो गया। पुलिस ने मामले में होटल के दो कर्मियों गौतम कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद मृतक के परिजन और संबंधी शव लेकर होटल पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।

अनीश कुमार की हत्या के दोनों आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के हजरतपुर गांव के निवासी हैं। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने होटल के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात अनीश किचेन में खाना निकालने गया था। इसी दौरान साथी कर्मी राहुल ने उससे बाइक की चाबी मांगी। अनीश ने चाबी मैनेजर को देने और उनसे मांग लेने को कहा। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल और गौतम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

एसपी को बुलाने की मांग इस हमले अनीश के साथ होटल स्टाफ सोनू भी घायल हो गया। दोनों को आनन फानन में मॉडल सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अनीश को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। गोरखपुर ले जाने के दौरान कुशीनगर के समीप उसकी मौत हो गई। अनीश की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी होटल पहुंचे और मुख्य गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। वे आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ होटल मालिक और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। मृतक की मां ने कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाए।