बिहार से लिया संकल्प खाली नहीं जाता, पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक- पाताल में भी दफन कर देंगे

प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि बिहार से लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। आतंकी अगर पाताल में भी छिप जाएं तो भारतीय मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार गया जी में जनसभा को संबोधित किया। गया जी की धरती से उन्होंने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी।सख्त लहजे में कहा कि बिहार से लिया हुआ संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उनके आतंकी अगर पाताल में भी छिप जाएं तो भारतीय मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी। पीएम ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की एक बड़ी लकीर खींच दी है। इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी से पीएम ने पहलगाम की आतंकी घटना पर पाकिस्तान को कल्पना से भी ऊपर की सजा देने की चेतावनी दी थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब-जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ संकल्प पूरा होता है। इस धरती की ताकत है कि इस धरती पर लिया गया कोई भी संकल्प कभी खाली नहीं जाता। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा गया तो मैंने बिहार की धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प पूरा हो चुका है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में तिनके की तरह बिखेड़ रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंच पाई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेज कर हमले करके कोई बच नहीं सकता। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाएं, भारत के मिसाइल उन्हें वहीं दफन कर देंगे।