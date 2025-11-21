Hindustan Hindi News
बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे शुरू, महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां ने छोड़ा पद

बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे शुरू, महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां ने छोड़ा पद

संक्षेप:

बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थीं।

Fri, 21 Nov 2025 12:58 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी आलाकमान पर टिकट बंटवारे में महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। दूसरी ओर, बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नाराज गुट के नेताओं द्वारा भी पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में धरना दिया जा रहा है।

शरबत जहां फातिमा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने इस चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं को सिर्फ 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया, जो दुखदायी है। उन्होंने कहा कि वह दो साल से ज्यादा समय से महिला अध्यक्ष के पद पर थीं। इस दौरान पार्टी के सभी महिला कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर मेहनत की। महिलाओं की आवाज को उठाकर संघर्ष किया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट में तरजीह दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। शरबत ने यह भी कहा कि उनसे पहले बिहार की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रहीं लीडर को चुनाव में टिकट दिए जाते रहे हैं। मगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहकर 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ी कांग्रेस पार्टी को महज 6 सीटों पर जीत मिल पाई। पार्टी के कई विधायक भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।

पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में गफलत का आरोप लगाकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ धरना देने वाले कांग्रेसियों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पार्टी के नाराज गुट के नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु से इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

