Republic Day LIVE: गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां ने झंडोत्तोलन किया, पटना में गणतंत्र दिवस का जश्न

संक्षेप: Republic Day LIVE: पटना के गांधी मैदान में सुबह ठीक 9:00 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने झंडोत्तोलन किया। इससे पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। राज्यपाल द्वारा मार्च पास्ट को सलामी दी गई है।

Republic Day LIVE: पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। बिहार में आज अलग-अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी नजर आई। सुबह ठीक 9:00 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने झंडोत्तोलन किया। इससे पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। राज्यपाल द्वारा मार्च पास्ट को सलामी दी गई है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 9:47 बजे से झांकियों का प्रदर्शन होगा। यह लगभग 32 मिनट तक चलेगा। इस दौरान 12 विभागों द्वारा बिहार के विकास से सबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले रविवार की शाम को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, एससपी कार्तिकेय के शर्मा समेत वरीय अधिकारियों की ओर से गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। आम जनता गेट संख्या 5, 6 और 7 से गांधी मैदान में प्रवेश कर सकेगी।

Republic Day LIVE Update-: 9:22 AM Republic Day LIVE: जनता दल (यूनाइटेड) के पटना स्थित कार्यालय में भी झंडा फहराया गया है। जदयू ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, '26 जनवरी केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज सुशासन, सुरक्षा और विकास के माध्यम से हर नागरिक के अधिकारों को वास्तविक रूप दे रहा है, जहाँ शासन नहीं, बल्कि जनसेवा सर्वोपरि है।'

9:19 AM Republic Day LIVE: बिहार बीजेपी ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। बिहार बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए, संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।जय हिंद!'

9:16 AM Republic Day LIVE: मुजफ्फरपुर जिले में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। यहां उपमुख्यमंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सुबह नौ बजे तिरंगा फहराया। इसके पहले उन्होने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। साथ ही जिलेवासियों को संबोधित करते हुए जिले में हुए एक साल की प्रगति की जानकारी दी। कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।

9:10 AM Republic Day LIVE: पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यालय में झंडा फहराया गया है। इस मौके पर राजद के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

9:01 AM Republic Day LIVE: पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस का जश्न नजर आया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया है। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

8:56 AM Republic Day LIVE: पटना में आयुक्त अनिमेश पराशर और DM त्यागराजन ने अपने-अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया है।

8:49 AM Republic Day LIVE: 77वें गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह शुरू हो चुका है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुली जीप में सवार हैं। गांधी मैदान में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां आज 12 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां खुली जीप पर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं।

8:41 AM Republic Day LIVE: गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में होने वाले जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। झंडोत्तोलन के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंच गए हैं। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां पहुंच गए हैं। गांधी मैदान में छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद हैं।

8:28 AM Republic Day LIVE: तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया।

एनडीए सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय है। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है। वो फ़ासीवादी ताक़तें जिनका देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं है वो संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे है। संविधान की उद्देशिका को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

त्याग, बलिदान, यत्न, संघर्ष एवं समर्पण से भरे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होकर आजादी के दीवाने हमारे पुरखों ने हमें यह आदर्श जनतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है। आइए, हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा ले कि हम सब इस महान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने सकारात्मक प्रयासों एवं योगदान से अपने पुरखों के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार कर, देश की प्रगति-समृद्धि में बढ़-चढ़ योगदान करते रहेंगे।'

8:26 AM Republic Day LIVE: गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आरा का वीर कुंवर सिंह रमना मैदान सज-धज कर तैयार है। सोमवार की सुबह जिले के प्रभारी मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा झंडोतोलन करेंगे। साथ ही जिलावासियों को संबोधित कर विकास की उपलब्धियों को गिनाएंगे।

इस साल जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा झंडोतोलन के लिए आ रहे हैं। वे झंडोतोलन कर परेड की सलामी लेंगे। इस साल विभिन्न विभागों की ओर से 16 झांकियों का प्रदर्शन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

8:20 AM Republic Day LIVE: बिहार के लोक गायक भरत सिंह भारती, कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और कृषि तकनीक विशेषज्ञ गोपालजी त्रिवेदी को पद्मश्री सम्मान मिला है। बिहार के ही नृत्याचार्य स्वर्गीय विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है।

8:10 AM Republic Day LIVE: गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह पर झंडा तोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल यहां झंडा तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग यहां उपस्थित रहेंगे।

8:00 AM Republic Day LIVE: इनको सराहनीय सेवा पदक मिलेगा नाम - पद

दलजीत सिंह आईजी, सीआईडी

राजीव रंजन-2 एआईजी, मानवाधिकार

अजय पांडेय डीआईजी, निगरानी

शैलेश मिश्रा डीएसपी

मो. ऐनुल हक सब-इंस्पेक्टर

ऋषिकेश कुमार सब-इंस्पेक्टर

मनोज कुमार सब-इंस्पेक्टर

निक्कू सिंह सब-इंस्पेक्टर

नागेंद्र पांडेय एएसआई

संजय सिंह हेड कांस्टेबल

सुकड़ा उरांव हेड कांस्टेबल

धर्मेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल

जवाहर लाल हेड कांस्टेबल

उमेश सिंह हेड कांस्टेबल

ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल

एमडी रफी हेड कांस्टेबल

मनोज सिंह कांस्टेबल

7:50 AM Republic Day LIVE: विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से डीएसपी उमेश लाल रजक और एसआई नवरत्न कुमार सम्मानित होंगे। बिहार पुलिस के 17 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक (मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस) से सम्मानित किया गया है।

साथ ही सीबीआई पटना की एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात डीएसपी रूबी चौधरी और हेड कांस्टेबल भोला चौधरी को भी सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गयी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी सम्मानित अधिकारियों और कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे बिहार पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत है।

7:40 AM Republic Day LIVE: बिहार के 22 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित होने वाले बिहार पुलिस के 22 पदाधिकारी-कर्मियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें आईपीएस कुंदन कृष्णन सहित तीन को गैलेंट्री (वीरता) पदक, दो को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।

बिहार से पुलिस महानिदेशक (अभियान) कुंदन कृष्णन के अलावा एसआई अर्जुन लाल और सिपाही जितेंद्र सिंह को वीरता पदक मिलेगा। 23 साल पहले वर्ष 2002 में छपरा मंडल कारा पर कब्जा करने वाले बंदियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन के लिए तीनों को वीरता पदक देने का ऐलान किया गया है। जेल को कब्जा मुक्त करने के दौरान हुए ऑपरेशन में छह बंदियों की मौत हुई थी। उस समय कुंदन कृष्णन सारण के एसपी थे। अर्जुन लाल डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि जितेंद्र सिंह पटना जिले में दारोगा पद पर तैनात हैं।

7:30 AM Republic Day LIVE: PM नरेंद्र मोदी ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘देश के सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।’

7:20 AM Republic Day LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन किया और कहा कि उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को भी स्मरण करने का यह दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र के जश्न के मनाने और हमारे संविधान में शामिल विचारों एवं मूल्यों को संजोने का अवसर है।

हमारा गणतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों एवं भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति का संकल्प है। हम सबको अपनी आजादी, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने का आज संकल्प लेना है। राज्य में आपसी भाईचारा, शांति एवं स‌द्भाव बनाये रखना है। शांति और सद्भाव में ही समृद्धि और प्रगति है।

7:10 AM Republic Day LIVE: पटना में खादी मॉल के प्रबंधक बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। खादी मॉल में 6 फीट बाई 9 फीट के तिरंगे की कीमत 7,145 रुपये है। 4 बाई 6 फीट के तिरंगे की कीमत 3,000 रुपये, 3 बाई 4.5 की कीमत 2,400 और 2 बाई तीन फीट के झंडे की कीमत 814 रुपये है। यहां टेबल पर रखने के लिए टेबल फ्लैग तीन सौ रुपये में और कार में लगाने के लिए कार फ्लैग 225 रुपये में उपलब्ध है।

पटना सिटी के तिरंगा कारोबारी एस.ठाकुर बताते हैं कि गणतंत्र दिवस पर एक रुपये से लेकर दो सौ रुपये तक का तिरंगा झंडा बाजार में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा मांग पांच रुपये वाले झंडे की है। बाजार में डेढ़ मीटर तक के झंडों की मांग रहती है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से झंडे खरीदते हैं। पटना के बाजार में झंडा के अलावा तिरंगा रिस्ट बैंड 10 रुपये में, बैच 5 रुपये से 7 रुपये में बिक रहा है।

7:00 AM Republic Day LIVE: गणतंत्र दिवस को लेकर खास कर नेपाल से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर गश्ती और जांच बढ़ाई गई है। खुफिया एजेंसियों ने सीमाई इलाकों में आतंकी संगठनों के ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका जताई है। इसको देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाले जिलों के डीएम-एसपी को सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के साथ लगातार संयुक्त निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिये गए हैं। पश्चिम चंपारण से लेकर अररिया, किशनगंज तक के प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों की अलग से ब्रीफिंग हुई है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य की सीमाओं को जोड़ने वाली अंतरराज्जीय चौकियों पर भी पुलिस जांच बढ़ाये जाने के निर्देश दिये हैं।

6:50 AM Republic Day LIVE: गणतंत्र दिवस पर बिहार में अलर्ट गणतंत्र दिवस पर सोमवार को राज्य की पुलिस अलर्ट पर रहेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किसी भी आशंका से निबटने के लिए क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों से लेकर सभी डीएम-एसपी को सतर्क किया है। साथ ही वसंत पंचमी को लेकर तैनात अर्द्धसैनिक बल, बी-सैप और रिजर्व बटालियन की चार दर्जन से अधिक अतिरिक्त कंपनियों को गणतंत्र दिवस तक तैनात रखा गया है।

मुख्यालय ने जिलों में गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती के निर्देश दिये हैं। मुख्य चौक-चौराहों, बाजार, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल आदि जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती होगी। वर्दीधारियों के साथ ही सादे वेश में भी पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात होंगे। सीसीटीवी से भी नजर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। पुलिसकर्मियों को सड़कों पर वाहनों की सख्ती से जांच के निर्देश दिये गए हैं।

6:40 AM Republic Day LIVE: गणतंत्र दिवस के लिए बाजार में तैयारियां पूरी हो गई हैं। दुकानों से लेकर घरों तक पर तिरंगा लगाने का काम रविवार को जोर-शोर से चलता रहा। बाजार में पांच रुपये से सात हजार रुपए तक के तिरंगे की बिक्री हुई। शहर में बेली रोड, हनुमान नगर, बोरिंग रोड सहित मोहल्लों में भी ठेले से लेकर दुकानों तक में तिरंगे के स्टॉल सजाये गये हैं। तिरंगा बैंड, टोपी आदि के साथ-साथ घरों की छतों, गाड़ियों आदि पर लगाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज की खरीदारी की गई। खादी मॉल के रमेश कुमार बताते हैं कि लोगों में खादी के तिरंगा, कार में लगाने के लिए कार फ्लैग और टेबल फ्लैग खरीदारी बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। खादी मॉल में तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ, बैज, अंगवस्त्रम, तिरंगा के रंग में रंगा कपड़ा भी लोगों ने बड़ी संख्या में खरीदारी की।

6:30 AM Republic Day LIVE: पटना के डीएम ने बताया कि गांधी मैदान को चार जोन में बांटकर अपर जिला दंडाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में मानकों के अनुसार तैयारी की गई है। डीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 128 सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांधी मैदान एवं आस-पास निगरानी की जाएगी। वहां अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष एवं 18 वाच टावर स्थापित होंगे।

6:20 AM Republic Day LIVE: इन विभागों की झांकियों का प्रदर्शन ● कला एवं संस्कृति विभाग- परंपरा से संरक्षण तकः कलाकार की सतत यात्रा विषय पर

● परिवहन विभाग : नारी शक्तिः राष्ट्र शक्ति विषय पर

● विधि विभाग : स्वच्छ पर्यावरण-सशक्त भारत विषय पर

● जीविका, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (ग्रामीण विकास विभाग, पटना) द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाः आत्मनिभर्रता और रोजगार का समग्र संदेश दिया जाएगा।

● पर्यटन निदेशालय द्वारा मां जानकी जन्मस्थली, पुनौरा धाम

● उर्जा विभाग द्वारा कजरा सौर ऊर्जा-सह-बैटरी भंडारण प्रणाली परियोजना

● सहकारिता विभाग द्वारा विकसित पैक्स विकसित बिहार

● निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा बिहार अग्निशमन सेवाः कर्त्तव्य पर अडिग एवं अटल विषय पर

● संयुक्त निदेशक (शष्य) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि विभाग द्वारा तेलहन से स्वर्णिम राहः प्रसंस्करण से बढ़े हर गांव

● बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा सुरक्षित विद्यालय-उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य

● उद्योग विभाग द्वारा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार

● मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा नशामुक्त बिहार-सशक्त परिवार विषय पर झांकियों का प्रदर्शन होगा।